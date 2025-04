Sabrina Sato reage ao ver cena de Taís Araujo em Vale Tudo: 'Impactada'

Ao ver cena fortíssima de Taís Araujo na nova novela das nove, Vale Tudo, Sabrina Sato reage e opina sobre atuação da atriz

Ainda curtindo lua de mel com Nicolas Prattes, que estava no ar em Mania de Você, na África, Sabrina Sato deu um jeito de acompanhar a programação da televisão no Brasil. Inclusive, a apresentadora compartilhou nesta terça-feira, 01, o que achou da cena de Taís Araujo no primeiro capítulo de Vale Tudo.

Vivendo Raquel no remake da trama, a esposa de Lázaro Ramos impressionou ao surgir reagindo em uma cena de violência doméstica. A personagem não ficou quieta e revidou o tapa do marido Rubinho, interpretado pelo ator Júlio Andrade.

"Nem cheguei da minha lua de mel e já fui impactada com essa cena da nossa grandiosa, Taís Araujo, arrebentando como Raquel. Vocês já me pegaram", opinou Sabrina Sato. Os internautas também reagiram nos comentários. "Essa cena foi impactante", disseram. "Dois gigantes de interpretação", falaram outros.

Veja a cena de Taís Araujo em Vale Tudo:

Nicolas Prattes fala sobre o luto após perda do bebê com Sabrina Sato

O ator Nicolas Prattes e a esposa, Sabrina Sato, viveram um momento bastante delicado no fim de 2024. A apresentadora, que estava grávida do primeiro filho do casal, acabou perdendo o bebê após sofrer um aborto espontâneo na 11ª semana de gestação.

Em entrevista à 'Quem', Nicolas abriu o coração ao falar sobre o processo de luto e em como enfrentou a dor. Intérprete de Rudá em 'Mania de Você', o artista, que se despediu recentemente da novela, ainda estava gravando os capítulos da trama quando tudo aconteceu.

"(É algo que encarei) vivendo! Essa é uma experiência muito pessoal. Cada pessoa vive da sua maneira. Não tem muito o que se falar e explicar. Na verdade, é mais um sentimento que se sente e que se vive com ele. Cada um sabe da sua vida e daquilo que passa. Todas essas experiências servem para formar a gente no caráter e moldar como ser humano", declarou ele.