Ravel Andrade celebra a exibição de série sobre Raul Seixas na França

Ravel Andrade representa o elenco da série sobre Raul Seixas no Festival Series Mania, na França: ‘Primeira vez que uma série brasileira é selecionada'

O ator Ravel Andrade ficou radiante ao representar o elenco da série Raul Seixas: Eu Sou, do Globoplay, no Festival Series Mania, na França, nesta terça-feira, 25. Ele deu interpretou o cantor no projeto audiovisual e cruzou o tapete vermelho do evento para divulgar a série no exterior antes mesmo da estreia da série no Brasil.

O evento de pré-estreia marcou a primeira exibição mundial da série. "Fiquei muito feliz de a série já estar colhendo alguns frutos antes mesmo da estreia no Brasil. É a primeira vez que uma série brasileira é selecionada para este festival, então acho que dá um gostinho ainda maior de estrear neste festival, estrear com Raul e levar a história do Raul Seixas para a França e para o mundo", disse ele.

Inclusive, ele falou sobre interpretar o ídolo da música brasileira no audiovisual. "Acredito que ele é um ícone brasileiro, uma pessoa ilustre, um artista único e inigualável, o pai do rock. Levar o Raul para fora, mostrar quem é esse baiano, mostrar esse ‘cabra arretado’ que ele foi, esse roqueiro raiz, um filósofo da vida, me deixa muito feliz. Ter uma série indicada e ainda ser sobre o Raul Seixas, é algo que me deixa duplamente feliz", afirmou.

No festival, a série Raul Seixas: Eu Sou concorre nas categorias de Melhor Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz e Student Award.

Ravel Andrade no Festivel Series Mania, na França - Foto: Globo / Divulgação