Médica explica mal-estar de Othon Bastos: 'Parece que tudo vai sumindo'

Othon Bastos (91) preocupou os fãs ao passar mal durante a apresentação de seu espetáculo Não me entrego, Não!, em São Paulo, no último domingo, 30. O ator deixou o palco após sentir uma queda de pressão, quadro desagradável pode acontecer em decorrência da virose, diagnóstico que ele recebeu.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Valéria Braile explica que algumas complicações da infecção podem ter culminado na queda da pressão arterial de Othon Bastos . "Não sabemos o tipo de virose, mas, na grande maioria das vezes, pode vir acompanhada de febre, náuseas, vômitos e até um quadro de diarreia."

"Todos esses elementos levam à perda de líquido do nosso organismo e fica no estado de desidratação. Esse estado, principalmente em pessoas com mais idade, podem levar a um quadro de uma queda de pressão. A sensação da hipotensão arterial é muito desagradável, é realmente a sensação de morte iminente, a pessoa realmente se sente mal e parece que vai sumindo tudo."

A médica explica que, apesar de desagradável, o quadro pode ser facilmente revertido. Ao perceber que está com a pressão arterial baixa, o paciente deve se sentar, deitar e elevar as pernas. No entanto, ela afirma que pode haver uma demora até que isso seja notado, por isso, é importante ir até um profissional para entender o que está acontecendo.

"Se se tratar só de uma queda de pressão, não teria complicações. Só preocupar-se com hidratação e tratar a virose", acrescenta a especialista. Passado o susto, o artista usou suas redes sociais para agradecer pelo carinho e preocupação do público.

