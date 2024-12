Patrícia Poeta surpreende ao se disfarçar de Rainha da Neve em evento natalino

Presente na Parada de Luz de Gramado, a apresentadora Patrícia Poeta revelou disfarce para aproveitar o evento de forma descontraída: "Surpresa"

Surpresa! Patrícia Poeta surpreendeu o público ao surgir disfarçada durante a Parada Luz de Gramado, uma das atrações natalinas mais populares da cidade nesta época do ano. Logo após apresentar o Encontro na última sexta-feira, 6, direto de São Paulo, a apresentadora embarcou com parte da equipe para o Rio Grande do Sul, onde comandará o programa na próxima segunda-feira, 9.

Para a ocasião especial, Patrícia usou um figurino exclusivo inspirado na Rainha da Neve, personagem clássica dos contos de fadas. Além de participar da parada, a apresentadora gravou conteúdos para exibição na atração comandada por ela na TV Globo. Em entrevista ao Gshow, ela revelou o motivo por trás do disfarce.

"Eu estava disfarçada de uma das personagens do evento. Eles fizeram uma roupa pra mim. Aí depois, pude conversar com as pessoas. A brincadeira foi essa: fazer uma surpresa. E também quis conversar com os turistas que estão lá, né? É pra reaquecer a economia e ainda se divertir, nessa pegada de fim de ano, mas como uma forma de retomar a economia do estado", contou Patrícia, que esbanjou elegância no look.

Veja as fotos:

Patrícia Poeta vive misto de sentimentos em retorno ao RS

Sete meses após as enchentes no Rio Grande do Sul, a apresentadora Patrícia Poeta retorna ao estado gaúcho, onde será responsável por comandar uma edição especial do programa Encontro, da Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a jornalista abre o coração ao falar sobre essa volta e exalta raízes gaúchas: "Eu fiz uma promessa".

Patrícia Poeta é natural de São Jerônimo, município do Rio Grande do Sul, e retorna ao estado natal com destino à cidade de Gramado. A ida é para o especial do programa Encontro, que vai ao ar nesta segunda-feira, 09. A jornalista vai falar sobre turismo, como o Natal Luz de Gramado, e também mostrará histórias emocionantes de pessoas que tiveram suas vidas diretamente impactadas pelas chuvas de maio e junho deste ano.

A comunicadora confessa sobre seu retorno ao estado: "É um misto de sentimentos, porque fico aliviada que o pior já passou, mas ainda com a certeza de que temos muito a fazer pelo meu estado. Lá atrás, eu fiz uma promessa de que continuaria ajudando nessa fase tão importante de reconstrução - e que mostraria para todo Brasil que o Rio Grande do Sul está de braços abertos para receber os visitantes. É muito importante".

"O turismo é uma parte que movimenta muito a economia. Gramado é um ponto turístico importante do Brasil. E eu volto a dizer: o que eu puder fazer pelo meu estado, farei. Vamos aproveitar esse programa para trazer histórias e pessoas que entrevistamos durante o período das enchentes e mostrar como estão suas vidas, como se reergueram", declara.