Giovanna Ewbank acompanha os filhos em show: 'Queriam estar na pista'

Nesta quarta-feira, 2, a atriz Giovanna Ewbank, de 38 anos, compartilhou em suas redes sociais um registro especial ao lado do marido, Bruno Gagliasso, de 42 anos, e dos filhos, Tití, de 11 anos, e Bless, de 9. A família marcou presença no show do grupo de K-pop Stray Kids, realizado na última terça-feira, 1º, no Rio de Janeiro.

No vídeo, a família apareceu próxima ao palco e revelou que optou por não ficar no camarote, pois a filha queria aproveitar o show junto com outros fãs da banda. "Não basta sermos pais, a gente tem que participar! Títi e sua melhor amiga, Nina, esperaram por anos por esse momento: ver ao vivo a banda predileta delas no Brasil! E nada de camarote, viu? Elas queriam mesmo era estar na pista, no meio dos fãs, coladinhas nos seus ídolos, vivendo cada segundo dessa experiência única. E que experiência! Inesquecível pra ela e pra nós também!", comentou a artista.

Além dos filhos, o casal também levou uma amiga de Tití ao show. Como Giovanna explicou, as duas meninas quiseram chegar mais cedo, antes da abertura dos portões das demais áreas, para acompanhar a passagem de som, um benefício extra para quem compra o ingresso VIP da turnê. Já Bless, ao contrário da irmã, preferiu chegar apenas no momento em que o show começou.

O casal de artistas também se divertiu e celebrou o momento com as meninas, que ficaram emocionadas ao serem notadas por um dos integrantes da banda durante a passagem de som. Contagiados pela animação, eles interagiram com outros fãs e até iniciaram um coro instantes antes do show começar: "Stray Kids, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver", gritaram juntos.

