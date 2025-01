Renata Fan toma decisão após ser acusada de homofobia por Pabllo Vittar: 'Não vai'

Apresentadora foi repreendida por Pabllo Vittar após compartilhar meme polêmico

Renata Fan foi acusada de homofobia por Pabllo Vittar, nesta terça-feira, 14, após comentar a ida de Denilson para a Globo. O comentarista esportivo pediu demissão da Band e, consequentemente, do Jogo Aberto. Ele fará parte do concorrente Globo Esporte.

A apresentadora da emissora dos Saad compartilhou um meme em tom de boche em que compara seu ex-colega de trabalho em dois cenários. No primeiro, ele aparece ao lado dela, enquanto no segundo surge ao lado de Vittar.

"Sempre serei do time da zoeira", declarou ela, que completou: "E na real, chorei de rir!", assumiu a loira. Pabllo se revoltou com a piada feita e acusou a comunicadora de brincar com algo sério. "Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira'", disparou.

A CARAS Brasil procurou Renata Fan por meio do seu empresário para entender sua intenção ao compartilhar o meme debochando da cantora. Em curtas palavras, ele afirmou: 'Ela não vai [se pronunciar]".

A Band, por sua vez, reprovou a atitude da sua contratada. “As publicações feitas pela jornalista e apresentadora Renata Fan em seu perfil pessoal no Instagram não refletem a opinião da Band”, diz em nota.

Nas redes sociais, a atitude da apresentadora não pegou nada bem. A Associação do Orgulho dos LGBTQIAPN+ de São Paulo anunciou que vai processar a apresentadora por homofobia. Por outro lado, Fan manteve suas palavras e não deletou a publicação do seu perfil do Instagram.

A Band não anunciou nenhum tipo de punição contra a comunicadora. Nesta semana ela tem apresentado o Jogo Aberto normalmente. No entanto, a CARAS apurou que o clima nos bastidores não é dos melhores. Funcionários se mostraram surpresos com a repercussão da postagem.

VEJA PUBLICAÇÃO DE RENATA FAN:

