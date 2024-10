Pabllo Vittar abre o jogo sobre vida amorosa: 'Eu não namoro'

Pabllo Vittar abriu o jogo sobre sua vida amorosa. Além de revelar que não namora, a cantora também contou que não fica com fãs

Na próxima quinta-feira, 31, Pabllo Vittar estará presente no programa Na Palma da Mari, exibido pelo canal CNN Pop no Youtube. Na ocasião, a cantora comentou sobre diversos temas como política e vida amorosa.

“Quanto artista e quanto ser humano, quando a gente pensa em fazer música, sempre faz para pessoas que têm problemas diferentes, que são diferentes de nós e iguais ao mesmo tempo, sabe? Então a gente tem que se preocupar com essas pessoas que consomem a nossa música. Muitas vezes fiquei chateado com algumas pessoas que eram minhas amigas, que tinham medo de se posicionar por conta de perder publicidade ou shows. Eu acho que quando a gente coloca dinheiro na frente dessas coisas básicas que é o direito de viver, não enxergo um caráter, sabe? Então eu sempre me posiciono e sempre me preocupo com a vida dos meus fãs”, disse ela.

A artista ainda relembrou um conselho que recebeu de Fernanda Lima. “A Fernanda Lima me disse isso uma vez e eu levo isso até hoje. ‘Não namore’. Ela falou por eu ser cantora. Eu lembro de quando eu entrei na Globo, que a gente foi começar a fazer os ensaios de 'Amor e Sexo', ela chegou em uma sala e falou para mim: 'Olha, as pessoas vão te conhecer, as pessoas vão querer chegar em você. Não namore, não se iluda'. Até hoje eu não me iludo. Realmente eu sou muito focada no meu trabalho. Eu tenho metas que eu quero conquistar primeiro. Mas quando eu falo que eu não namoro, não é que eu estou no celibato, gente, também não é assim”, afirmou.

Por fim, Pabllo admitiu que não gosta de ficar com fãs. “Eu amo viajar para fora do país, porque lá realmente eu sou uma qualquer pessoa e eu amo a sensação de ser qualquer pessoa. Lá ninguém sabe que eu sou Pabllo Vittar. Então eles chegam em mim, ninguém tem medo, o p*** sobe. Muitas vezes já brocharam, amor. Porque ‘Meu Deus, é a Pabllo, estou muito nervosa’. Por isso eu não fico mais com fã, gente, não dá".

Vida pessoal

A cantora Pabllo Vittar abriu o jogo e falou um pouco sobre sua vida pessoal e profissional. Em entrevista ao quadro especial de Elianano Fantástico, a artista revelou grande emoção com diversos elogios que tem recebido mundialmente pelo sucesso de São Amores, que viralizou durante as Olimpíadas 2024.

"Eu me emocionei muito, porque, óbvio que a gente tem vitórias incríveis, mas o mais legal que eu acho disso tudo, desse reconhecimento, é que eu sou do Brasil, eu vim do Nordeste, eu sou de uma família humilde", declarou ela.

Discreta em relação a sua vida pessoal, Pabllo Vittar afirmou que está solteira, mas garantiu que não está sozinha. "Não tenho um amor só. Sou uma pessoa solteira. Mas o pessoal acha que, por eu ser solteira, que eu fico com muitas pessoas. Estão certas. Eu adoro", se divertiu ela.

Ao longo do bate-papo com Eliana, a cantora mencionou o grande apoio que recebeu de sua família. "É o alicerce de tudo. Eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter tido o apoio da minha mãe, da minha família, das pessoas que eu sempre amei na vida, em um país onde as crianças e adolescentes são expulsos de casa", disse.

