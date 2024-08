Leticia Colin reaparece com o ex-marido em noite de espetáculo

A atriz Leticia Colin posa ao lado do ex-marido, o ator Michel Melamed, ao encontrá-lo em noite de concerto no Rio de Janeiro

A atriz Leticia Colin aproveitou a noite quinta-feira, 29, para prestigiar um evento cultural no Rio de Janeiro. Ela marcou presença na noite de concerto da Orquestra Ouro Preto em tributo aos The Beatles no Theatro Municipal. Por lá, ela reencontrou o seu ex-marido, o ator Michel Melamed.

Os dois mostraram que seguem amigos após a separação e posaram sorridentes e lado a lado. Há poucos dias, Leticia Colin destacou a boa relação com Michel Melamed depois do divórcio.

"Nós somos muito próximos, a gente se dá muito bem. Inclusive, façam isso. Principalmente quem tem filho. Invistam nessa relação de amizade, de cuidado, de respeito, de harmonia. Sou muito grata a tudo que a gente viveu. É muito difícil separar. Nossa, que difícil é separar!", disse ela ao site Quem.

E completou: "Acho que talvez seja mais difícil do que todos os personagens que já fiz... Porque tudo tem aquela pessoa: na sua rotina, na sua vida, no dia a dia. Mas a gente conversa bastante, a gente se acolhe também, então, apesar de muito doloroso, tem sido saudável. A gente está conseguindo fazer de maneira saudável".

Vale lembrar que Leticia e Michel confirmaram o fim do casamento em julho de 2024, mas a relação teria chegado ao fim antes disso. Eles ficaram juntos por 9 anos de relacionamento e tiveram um filho juntos, Uri, de 4 anos.

Leticia Colin e Michel Melamed - Foto: Leo Marinho/Rt Fotografia

O novo visual de Leticia Colin

A atriz Leticia Colin está com novo visual! Nesta semana, a estrela passou por uma transformação em seu cabelo e já exibiu o resultado da mudança.

A beldade deixou de lado o cabelo em tom de castanho para ficar loira e adorou o resultado. Sorridente, ela posou para as fotos com os fios claros e mostrou que aprovou a transformação.

O novo visual faz parte do processo de caracterização dela para atuar na próxima novela das 6 da Globo, chamada Garota do Momento, que terá Maisa Silva e Duda Santos no elenco.

Recentemente, Leticia Colin brilhou na novela Todas as Flores, na qual interpretou a vilã Vanessa, do Globoplay.