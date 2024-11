Saiba qual valor foi arrecadado no leilão de Ronaldo Fenômeno

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, reuniram grandes celebridades e personalidades em um leilão beneficente e arrecadaram um valor milionário

O ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e sua esposa, Celina Locks, realizaram um leilão beneficente em São Paulo em prol da Fundação Fenômenos, que foi criada em 2012. O evento aconteceu na noite de quinta-feira, 21, e reuniu grandes celebridades, personalidades e empresários para darem lances em itens exclusivos e sofisticados.

Tanto que o evento foi um sucesso e arrecadou o valor total de R$ 10 milhões com todos os lances, que incluíam camisas autografadas por ídolos do futebol, como Pelé e Neymar, e até um encontro com David Beckham.

“Esse é apenas o começo de uma trajetória que materializa sonhos e fortaleza iniciativas que fazem a diferença. Nossa gratidão a todos que contribuíram e acreditaram na força dessa causa. Juntos, provamos que é possível ir além e gerar impacto verdadeiro”, informou a fundação nas redes sociais sobre o leilão.

Entre os convidados, o evento recebeu Ana Maria Braga, Patricia Abravanel, Luciano Huck, Luciana Gimenez, Ana Paula Siebert, Roberto Justus, Aline Wirley e muito mais.

Veja os looks na galeria de fotos abaixo: