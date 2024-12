Namorado de Sandy rebate sobre dieta do alho: 'Só fica perto quem te ama'

A cantora Sandy, namorada do médico Pedro Andrade, é intolerante ao alho e já admitiu que não usa o ingrediente nem para temperar suas comidas

O médico Pedro Andrade, novo namorado da cantora Sandy, tem divulgado em seu perfil no Instagram os benefícios de uma dieta rica em alho. O nutrólogo disse que iniciou seu terceiro ciclo anual de comer o alimento em jejum pela manhã. Ele costuma fazer três vezes ao ano, 60 dias desta dieta. Inclusive, uma internauta questionou como fica o hálito.

"E o hálito?", perguntou uma seguidora. Pedro, então, respondeu: "Só fica perto quem te ama". Outro internauta brincou que ama alho, mas que o marido sofre com isso. Pedro,então, rebateu:"teste de amor".

Confira, abaixo, a publicação de Pedro com detalhes nutricionais do superalimento:

Vale lembrar que Sandy é intolerante ao alho. Em entrevista à Quem, a cantora revelou que não usa o ingrediente nos temperos de suas comidas e nem cebola.

"Tenho algumas restrições. Não gosto e tenho intolerância ao alho. Sou testemunha de que é possível comer comida boa sem alho e cebola. Em casa não uso cebola quase nunca e alho nunca! Tem muitas opções de tempero para deixar a cozinha maravilhosa. Aqui em casa uso ervas, especiarias e pouco sal. É bom porque fica mais saudável. Além disso, as especiarias e ervas têm propriedades medicinais”, explicou.

Sandy fala sobre repercussão do novo namorado

A cantora Sandy esteve no Prêmio Multishow, que aconteceu no dia 3 de dezembro, e falou sobre os comentários envolvendo sua vida pessoal. Separada do cantor Lucas Lima há mais de um ano, ela foi alvo de rumores de que estaria namorando com o médico Pedro Andrade.

À Quem, a artista contou que fica surpresa com a especulação sobre sua vida fora dos palcos. “Cara, me espanta um pouco o volume de coisas, porque é muito, é muito grande, é muita fofoca, muita especulação. Mas, na minha vida, sempre foi assim”. Vale lembrar ainda que Sandy e Pedro já foram flagrados em uma viagem internacional e também em evento com amigos.

Inclusive, recentemente Sandy publicou uma mensagem de aniversário dedicada ao ex em seu perfil no Instagram:

