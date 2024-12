Após Nattan revelar que namoraria Rafa Kalimann, atriz marca presença em show do cantor

Romance? A atriz Rafa Kalimann aproveitou o show de Nattan na madrugada de domingo, 8, após cantor confessar que namoraria a ex-BBB

Na madrugada deste domingo, 8, a atriz Rafa Kalimann esteve presente no show de Nattan no Carnatal, evento de carnaval fora de época, realizado em Natal, no Rio Grande do Norte. Após o cantor anunciar que está solteiro, os internautas levantaram rumores de um affair entre os artistas.

A atriz foi fotografada indo até a lateral do palco para acompanhar o show do cantor, última atração do evento. O festival também contou com apresentações de Léo Santana, Anitta e Bell Marques puxando os trios, além de Xand Avião, Rafa e Pipo, e Nattan no camarote.

Vale lembrar que, recentemente, o cantor anunciou publicamente o fim de seu namoro com Layla Samylle após cerca de quatro anos juntos. O término da relação foi revelado no fim de novembro ao Portal LeoDias.

Rumores de affair

O cantor Nattan rompeu o silêncio e falou pela primeira vez sobre os rumores de que estaria vivendo um affair com a atriz e influenciadora digital Rafa Kalimann. Os boatos do possível romance ganharam notoriedade na web após os dois famosos serem vistos com frequência nos mesmos locais.

Agora, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, Nattan comentou a respeito do assunto e esclareceu a relação com a ex-BBB. "Rafa é uma mulher que eu sempre admirei. Eu já disse em um podcast, já falei que eu namoraria ela, alguns anos atrás", declarou o artista.

"Ela é uma mulher incrível, inteligente, linda e simpática", completou ele, garantindo que os dois não estão juntos. "Parem de ficar botando pilha em mim, que aí pode acontecer. Não [tá rolando], mas pode acontecer", disse Nattan, por fim.