Viola Davis luta pela visibilidade de artistas negros no audiovisual: 'Mostrar a união'

Viola Davis fala sobre a importância de impulsionar artistas negros brasileiros no audiovisual

Viola Davis (59) é uma das principais artistas internacionais que declaram amor pelo Brasil frequentemente. Ela não só expressa seu carinho, como também costuma visitar o País e apreciar a cultura local.

Neste final de semana, a estrela da série How toGet Away with Murder (2014-2020), da ABC, esteve em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, para prestigiar o Grande Prêmio de F1 ao lado de artistas e empresários.

Ela esteve com o ator Felipe Gabriel e Diego Fernandes CEO da O8 Partners prestigiando o evento. O Grande Prêmio de Fórmula 1 contou com nomes brasileiros e internacionais como o surfista Italo Ferreira (30) e o ator Jared Leto (52).

Com exclusividade à CARAS Brasil, a atriz conta que é sempre bom visitar o Brasil e dividir experiências com os brasileiros em qualquer lugar do mundo. Ela revela que deseja usar seu espaço na mídia para lutar por mais visibilidade a artistas nergros no audiovisual.

“Juntos queremos mostrar a união de talentos negros do Brasil e diversos países fomentando maior diversidade e inclusão nas produções audio visuais contemporâneas”, afirma a famosa, que não esconde ansiedade em retornar ao País.

Viola deseja criar projetos culturais no Brasil, com foco na diversidade e na inclusão. Um dos assuntos conversados com Fernandes e Gabriel é a valorização de artistas negros no audiovisual, uma questão ainda não resolvida em novelas, filmes e séries.

Em novembro de 2023, a atriz esteve no Brasil acompanhada do marido Julius Tennon (70) e participou do festival Liberatum Brasil, em Salvador, na Bahia. Na ocasião, o casal já havia demonstrado a importância de contar histórias de brasileiros e o desejo de conectar o País ao mundo através da arte.

VEJA ENCONTRO DE VIOLA DAVIS COM ARTISTAS BRASILEIROS:

Viola Davis com o ator Felipe Gabriel e o empresário Diego Fernandes (Foto: Instagram)

Leia também:Gabriela Spanic, de A Usurpadora, revela presente dos fãs brasileiros: 'Impressionante'