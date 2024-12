Claudia Leitte marca presença no leilão beneficente da Gerando Falcões em Miami

A Gerando Falcoes International realizou um leilão beneficente com a presença de 200 pessoas em Miami, Estados Unidos

A ONG Gerando Falcões realizou um leilão beneficente em Miami, Estados Unidos, para arrecadar fundos para a ampliação das iniciativas sociais da organização. O evento contou com um jantar com a presença de 200 pessoas, entre filantropos, celebridades e empresários brasileiros e estrangeiros.

A noite especial foi apresentada pela influenciadora Camila Coutinho e teve show da cantora Claudia Leitte.

A renda arrecada será usada em vários projetos da ONG, incluindo a revitalização da Favela Marte, no município de São José do Rio Preto, em São Paulo. “As pessoas da Favela Marte não tinham acesso a privada, agora têm. Não tinham chuveiro, agora têm. Não tinham comida na mesa, agora têm. As crianças não tinham creche, agora têm. Há quatro anos fazemos eventos em Miami. O dinheiro que vocês doaram ajudou a transformar a Favela Marte e a ampliar outros projetos da Gerando Falcões”, disse Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões.

O que foi leiloado no evento?

O leilão da Gerando Falcões contou com cotas que tinham itens como: a obra A Mão de Deus, de Eduardo Kobra, uma experiência em Las Vegas com hospedagem no MGM Mansions, show da Lady Gaga ou do Lenny Kravitz, e jantar no Mayfair Restaurant com show ao vivo.

O que é a Gerando Falcões?

A ONG Gerando Falcões forma um ecossistema que atua no desenvolvimento social para a superação da pobreza nas favelas. Ou seja é uma ONG que apoia outras ONGs e líderes sociais nas periferias do Brasil. A ajuda é feita por meio de programas e tecnologias que possuem alto impacto na vida da população das comunidades, como a Falcons University, Favela 3D, Decolagem e ASMARA.