Duda Santos é a protagonista da novela novela das 6 da Globo

Depois de interpretar a Maria Santa em Renascer, a atriz Duda Santos vai protagonizar a nova novela das 6 da Globo, chamada Garota do Momento

A atriz Duda Santos já tem novidades em sua carreira. Depois de atuar no remake da novela Renascer como a personagem Maria Santa, ela foi escalada para um novo projeto na Globo.

A artista é a protagonista da próxima novela das 6, chamada Garota do Momento, que é escrita por Alessandra Poggi. Durante o anúncio da novidade, ela demonstrou sua alegria com o novo projeto.

“Foi muito bonito ter recebido esse convite, porque estou colhendo os frutos do meu trabalho. Poder fazer uma novela de época com tanto significado, que permite que as pessoas pretas sonhem, é muito legal. E eu sempre quis fazer um romance como esse, lindo e leve. Estou com uma expectativa bem alta, eu e minha mãe (risos)”, disse ela.

A novela contará a história de uma jovem que busca pela mãe e luta para vencer na vida e realizar os seus sonhos. A história de passa no Brasil dos anos 1950. Inclusive, a protagonista terá uma rivalidade com a antagonista, que será interpretada por Maisa Silva.

Duda Santos revela como conseguiu primeiro trabalho na TV

Duda Santos (22) alcançou o estrelato ao interpretar Maria Santa na primeira fase de Renascer. Até chegar ao protagonismo da principal faixa de novelas da Globo, não foi nada fácil. Ainda aos 16 anos, ela enviou uma direct para o perfil da emissora no Instagram falando sobre seu sonho de ser atriz e as dificuldades enfrentadas para estudar teatro.

Logo depois, sem qualquer relação com a mensagem enviada, ela conseguiu a chance de fazer uma participação em Malhação: Toda Forma de Amar (2019). Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo revela como conseguiu sua primeira oportunidade na TV e reflete sobre as oportunidades para mulheres de comunidades no audiovisual. Confira o bate-papo completo!