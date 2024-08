Leticia Colin renova o visual e fica loira para novo trabalho na TV

Leticia Colin surge com o cabelo loiríssimo em nova mudança de visual para atuar em próxima novela da Globo

A atriz Leticia Colin está com novo visual! Nesta semana, a estrela passou por uma transformação em seu cabelo e já exibiu o resultado da mudança.

A beldade deixou de lado o cabelo em tom de castanho para ficar loira e adorou o resultado. Sorridente, ela posou para as fotos com os fios claros e mostrou que aprovou a transformação.

O novo visual faz parte do processo de caracterização dela para atuar na próxima novela das 6 da Globo, chamada Garota do Momento, que terá Maisa Silva e Duda Santos no elenco.

Recentemente, Leticia Colin brilhou na novela Todas as Flores, na qual interpretou a vilã Vanessa, do Globoplay.

Leticia Colin - Foto: Divulgação

Leticia Colin - Foto: Divulgação

O apartamento de Leticia Colin

A atriz Leticia Colin abriu as portas do apartamento onde mora no Rio de Janeiro. Ela vive uma residência com vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é um dos pontos turísticos da cidade, e mostrou que o local tem decoração estilosa e colorida.

A sala de estar e jantar em conceito aberto contam com uma grande janela com vista para a cidade e móveis em várias cores, como a mesa amarela. O local ainda conta com muitos enfeites, uma parede repleta de obras de arte e muitos vasos de plantas.

No quarto, ela e o marido, o ator Michel Melamed, possuem uma cama King size com cabeceira estilosa e também é o local onde ela fez a sua bancada de escritório para trabalhar.