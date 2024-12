Hospital escolhido por Preta Gil nos EUA é mantido por doações de famosos

A cantora Preta Gil visita o hospital nos EUA, que é muito procurado para 'segunda opinião' no tratamento do câncer e que já atendeu mais de 1 milhão de pessoas

A cantora Preta Gil passou por uma consulta médica no Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) nesta quinta-feira, 12. O hospital, fundado em 1884, é referência no tratamento oncológico em Nova York, nos Estados Unidos, e é a primeira instituição criada nos EUA exclusivamente para o tratamento do câncer.

O hospital é muito procurado por pacientes que precisam de uma segunda opção no tratamento do câncer. Inclusive, a instituição está entre os dois melhores hospitais para o tratamento da doença nos Estados Unidos na lista publicada pelo U.S. News & World Report desde 1990, quando a avaliação começou.

O local costuma fazer uma triagem nos pacientes e direcioná-los a um especialista no tipo de tumor e na área em que ele está localizado. Ao todo, o hospital trata mais de 400 tipos diferentes de câncer.

De acordo com os números fornecidos pelo próprio MSK, mais de 1 milhão de pacientes já foram atendidos pela instituição -- são mais de 25 mil ao ano. Ele também é especializado em tratamentos na fase clínica, quando a eficácia está sendo determinada -- mais de 20 de seus profissionais fazem parte da National Academy of Medicine e atuam em pesquisas para criar novos protocolos de tratamento.

Hospital é mantido por doações

Ao longo do ano, o MSK recebe doações de membros da elite, da música e das artes. Nomes como Sting, Bruce Springsteen, Justin Timberlake, Ed Sherran e Kelly Clarkson doarão volumes em dinheiro ou cachês de shows para a instituição.

Em 2023, os bilionários Ken Griffin e David Geffen doaram mais de US$ 400 milhões para o hospital.

Preta Gil explica ida a Nova York para tratamento do câncer - Foto: Reprodução/Instagram

Preta Gil explicou ida ao hospital

A cantora Preta Gil explicou nesta quinta-feira, 11, sua ida a Nova York durante o tratamento do câncer que enfrenta desde 2023. Segundo a filha de Gilberto Gil, a ida foi para uma consulta com uma médica referência na oncologia.

"Eu vim ter uma consulta com uma médica oncologista especialista no tipo de tumores que eu tenho. Foi a pedido dos meus médicos no Brasil, para que a gente ouvisse uma segunda opinião", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Famosos prestam solidariedade à Preta Gil

Após noticiar a continuidade na luta contra o câncer, amigos famosos de Preta reagiram à informação na seção de comentários da publicação. Muitos se solidarizaram com a notícia e prestaram o seu apoio por meio de mensagens de carinho.

"Muita energia positiva e muitas orações pra que tudo dê certo", disse Fátima Bernardes. "Vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe, tenha muita Fé", afirmou Vera Viel. "Você receberá notícias ÓTIMAS com fé em Deus! Boa consulta!!! Rezando muito por você!!!", declarou Fabiana Justus. "Bora todas juntas nessa corrente de AMOR ! Vai dar certo, esse é o caminho!! Te AMO", disse Astrid Fontenelle.

Leia também: Médico aponta possíveis complicações do diagnóstico de Preta Gil: 'É arriscado'