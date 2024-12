Descubra qual a reação de Hailey Bieber com o noivado de Selena Gomez

Selena Gomez anunciou nesta quarta-feira, 11 seu o noivado e recebeu felicitações de muitos famosos; Hailey é casada com ex-namorado da cantora

Desde queSelena Gomezanunciou seu noivado com Benny Blanco, nesta quarta-feira, 11, os fãs celebraram a novidade, que rapidamente ganhou destaque nas redes sociais.

Por meio de seu Instagram oficial, Selena compartilhou algumas fotos do momento em que ganhou um anel de diamantes belíssimo do companheiro. "Para sempre começa agora", escreveu a artista ao anunciar a novidade publicamente.

O anúncio marcou o momento especial para a cantora e compositora, gerando grande comoção entre seus seguidores e admiradores. Nos comentários da publicação várias celebridades comemoraram o noivado, entre elas: Jennifer Aniston, Nina Dobrev, Gwyneth Paltrow e Taylor Swift, uma das melhores amigas de Selena.

Entretanto, o que também chamou atenção foi a reação de Hailey Bieber, atual esposa de Justin Bieber, ex-namorado de Selena. Esse detalhe adicionou um novo capítulo à já conhecida dinâmica entre as celebridades.

A modelo, que se casou com Bieber em setembro de 2018, e deu à luz o primeiro filho do casal Jack Blues, em agosto deste ano, deixou o seu apoio na publicação de Selena. Os fãs passaram a notar que Hailey curtiu o post, e repercutiram entre os internautas: "Maturidade das duas, cada uma seguindo com a sua vida", escreveu uma, "Divas e bem resolvidas com seus relacionamentos", comentou um outro no X - antigo Twitter.

Foto: Reprodução / Instagram

Selena Gomez foi pedida em casamento com anel milionário; veja detalhes e valor

De acordo com o portal Daily Mail, a joia, que conta com um diamante gigante, vale ao menos US$ 1 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 5,94 milhões segundo a cotação atual. Uma joalheira britânica deu detalhes da peça de Selena.

O anel conta com um diamante de lapidação marquise no centro, com cerca de 8 quilates, envolto por uma faixa dourada. De acordo com a especialista, o design remonta ao século XVIII, época em que o rei Luís XV da França encomendou uma peça que representasse o sorriso de sua amante, a Marquesa de Pompadour.

Ainda conforme a especialista, o diamante central tem uma qualidade excepcional. "Eu estimaria que o anel valeria mais de US$1 milhão, dependendo das especificações precisas do diamante”.