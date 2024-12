Neta de Silvio Santos relembra imagem rara do aniversário do apresentador

Neta de Silvio Santos, Ligia Abravanel emociona os fãs do avô ao compartilhar imagem rara dele em família durante um aniversário

Filha de Cintia Abravanel, Ligia Abravanel fez uma homenagem comovente para o avô Silvio Santos(1930-2024) no dia em que ele completaria 94 anos. O comunicador faleceu há poucos meses e deixou saudade na família e nos fãs brasileiros. Com isso, Ligia recordou uma imagem rara do avô em família.

Em um post nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo de um dos aniversários do avô em casa, no qual ele apareceu soprando das velinhas na hora do Parabéns. Na legenda, ela falou sobre o convívio com ele.

"Vô, hoje o senhor estaria completando 94 anos. E mesmo sabendo que você não gostava de comemorar o seu aniversário, essa data sempre vai ficar na minha memória como os melhores momentos que passamos em familia, para celebrar a sua existência e o homem incrível que você sempre será. Espero que dê onde você estiver receba o nosso carinho. E que continue sendo exemplo de honestidade, alegria e simplicidade. Saudades!", afirmou.

Homenagem de Silvia Abravanel

O aniversário de Silvio Santos seria nesta quinta-feira, 12, e a filha, Silvia Abravanel, fez uma homenagem emocionante em sua rede social. A apresentadora então compartilhou um vídeo com fotos especiais e narrando sua relação com o pai.

Relembrando cliques desde quando era adolescente até os dias atuais, a comunicadora do SBT falou sobre a importância do pai em sua vida. A famosa ainda resgatou registros dele com as netas, Luana Abravanel e Amanda Abravanel.

"Hoje o céu está em comemoração e no que deveria ser um dia triste, de lágrimas, pra mim será um dia de gratidão, pois sei que está celebrando ao lado de deus", começou dizendo e depois falou sobre os ensinamentos que teve com ele.

