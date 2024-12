Cintia Abravanel faz rara aparição com 2 dos 3 filhos

Filha mais velha de Silvio Santos, a artista Cintia Abravanel foi com dois dos três filhos a um evento na noite desta segunda-feira, 2. Veja as fotos

Filha mais velha de Silvio Santos, a artista Cintia Abravanel aproveitou a noite desta segunda-feira, 2, na companhia dos filhos e amigos. Ela foi fotografada ao surgir com dois dos três filhos durante uma premiação em um teatro de São Paulo.

Cintia chegou sorridente ao lado da filha Lígia Abravanel, que é empresária, e de um amigo. Logo depois, Lígia posou com o irmão, o ator Tiago Abravanel, e o cunhado, Fernando Poli. Além de Ligia e Tiago, ela também é mãe de Vivian Abravanel, que também trabalha nos negócios da família.

Vale lembrar que Cintia é a filha mais velha de Silvio Santos, fruto do primeiro casamento dele. Ela é irmã de Silvia Abravanel, Daniela Beyruti, Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel e Renata Abravanel.

Cintia Abravanel com a filha Lígia e um amigo - Foto: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Lígia Abravanel, Tiago Abravanel e Fernando Poli - Foto: Marcelo Sá Barretto / AgNews

Tiago Abravanel fala sobre ser neto de Silvio Santos

Tiago Abravanel participou como convidado do programa Companhia Certa, apresentado por Ronnie, e aproveitou para refletir sobre sua relação com o avô materno, Silvio Santos. Durante a conversa, ele abordou os desafios e os privilégios de ser neto de um dos maiores comunicadores do Brasil, destacando como essa conexão influenciou tanto sua vida pessoal quanto profissional.

“Era [uma relação] boa, mas não era próxima como, talvez, as pessoas imaginassem ou talvez como eu gostaria”, iniciou o ator. “Quando eu era criança, [período] em que geralmente temos uma relação mais próxima com o avô, eu era muito mais próximo do meu avô paterno. Do meu avô Silvio, nunca fui muito próximo, acho que por conta do trabalho e da correria da vida dele", explicou.

"Tive a oportunidade de me aproximar quando me tornei um profissional da arte da comunicação. Então, a minha vida adulta fez com que eu me aproximasse um pouco mais dele.", completou Tiago, que também pontuou os prós e contras do laço familiar.

"Inevitavelmente o holofote fica mais forte, existe uma luz maior para ver o que está acontecendo ali, mas, ao mesmo tempo, isso não é mérito para ninguém. Ser neto do Silvio Santos não é mérito, eu nasci assim.”