Leticia Colin abre o jogo sobre relação com o ex-marido após separação

Recém-separada do ator Michel Melamed, a atriz Leticia Colin reflete sobre a relação dos dois após o divórcio

A atriz Leticia Colin contou sobre como anda a sua relação com o ex-marido, o ator Michel Melamed, após a separação. Os dois anunciaram o fim do casamento há cerca de um mês. Agora, ela contou que eles seguem amigos em prol do filho que tiveram juntos, Uri, de 4 anos.

"Nós somos muito próximos, a gente se dá muito bem. Inclusive, façam isso. Principalmente quem tem filho. Invistam nessa relação de amizade, de cuidado, de respeito, de harmonia. Sou muito grata a tudo que a gente viveu. É muito difícil separar. Nossa, que difícil é separar!", disse ela ao site Quem.

E completou: "Acho que talvez seja mais difícil do que todos os personagens que já fiz... Porque tudo tem aquela pessoa: na sua rotina, na sua vida, no dia a dia. Mas a gente conversa bastante, a gente se acolhe também, então, apesar de muito doloroso, tem sido saudável. A gente está conseguindo fazer de maneira saudável".

O novo visual de Leticia Colin

A atriz Leticia Colin está com novo visual! Nesta semana, a estrela passou por uma transformação em seu cabelo e já exibiu o resultado da mudança.

A beldade deixou de lado o cabelo em tom de castanho para ficar loira e adorou o resultado. Sorridente, ela posou para as fotos com os fios claros e mostrou que aprovou a transformação.

O novo visual faz parte do processo de caracterização dela para atuar na próxima novela das 6 da Globo, chamada Garota do Momento, que terá Maisa Silva e Duda Santos no elenco.

Recentemente, Leticia Colin brilhou na novela Todas as Flores, na qual interpretou a vilã Vanessa, do Globoplay.