Heloisa Périssé faz primeira aparição após o fim do casamento

Poucos dias após o fim do casamento com Mauro Farias, Heloisa Périssé é fotografada em evento no Rio de Janeiro. Veja as fotos

A atriz e humorista Heloisa Périssé aproveitou a noite de quarta-feira, 23, para prestigiar um evento no Rio de Janeiro. Esta foi a primeira aparição dela em público depois do fim do casamento de 22 anos com o diretor Mauro Farias.

Ela foi conferir a noite de autógrafos de Ciça Castello no livro ‘A Personagem Artística É o Mercado de Atuação no Brasil’ em uma livraria no Rio de Janeiro. Discreta, Heloisa posou com o livro.

A separação de Heloisa Périssé veio à tona na semana passada. A colunista Anna Luiza Santiago, do Jornal O Globo, informou que os dois se separaram depois de mais de 20 anos de união e uma filha.

Logo depois, a assessoria de imprensa da atriz confirmou a separação em contato com a CARAS Brasil. "Mauro Farias e Heloísa Périssé não formam mais um casal. Os dois conversaram e tomaram essa decisão na tarde desta quinta-feira, dia 17 de outubro, após um período de reflexão e amadurecimento. Mauro e Heloísa reafirmam o carinho e o respeito pela história que construíram juntos nos últimos 22 anos", diz o comunicado.

Nos últimos tempos, Heloisa Périssé revelou curiosidades do seu casamento com Mauro Farias em entrevistas. Inclusive, ela contou que eles tiveram algumas separação ao longo do tempo juntos.

"Eu disse que sou apaixonada hoje, mas amanhã posso odiar (risos). Eu já me separei do meu marido mais de 20 vezes. Somos casados há 22 anos e já nos separamos 22 mil vezes. Teve uma época em que cansamos de separar e falamos: "Chega, vamos nos dar bem". A partir dali, rolou total. Até os 10 anos de casamento, foram 10 anos bem... Eu digo que o início do meu namoro com ele foi bíblico, porque no início tudo eram trevas (risos). Geralmente, no início você é apaixonado, mas o nosso foi um início muito tenso. Nós éramos apaixonados também, mas no início você ainda está conhecendo a pessoa. Hoje em dia, eu sei exatamente até onde posso ir com ele, e ele idem. Ele é igual a mim: casadouro. Quando me separei do Lug, falei: "Vou ficar solteira por um tempo, vou dar uma galinhada". Mas não tive tempo, porque o primeiro que peguei foi ele e já casei de novo. Encontrei um casadouro igual a mim", disse ela ao Jornal O Globo em junho de 2024.

Heloisa Périssé - Foto: Dan Delmiro / AgNews