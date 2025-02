Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank se divertem ao compartilhar 'segredos' pessoais um do outro

Nas redes sociais, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank divertiram os seguidores com confissões da rotina em casal: "Ouviu e julgou"

Nesta quinta-feira, 27, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank divertiram os seguidores ao entrarem em uma brincadeira da internet. A trend "Ouvimos e não julgamos" propõe que as pessoas compartilhem situações "secretas" do dia a dia sem julgamentos, mas com bom humor. O casal entrou na brincadeira e arrancou risadas com suas confissões.

"Era pra ser: Nós ouvimos e não julgamos, mas, ela ouviu e me julgou!", brincou Bruno na legenda da publicação.

No vídeo, o ator foi sincero sobre o uso de celular. "Eu nem levo celular para o banheiro para fugir do caos. Eu fico horas e horas", disse ele. "Mas isso eu já sabia", garantiu Giovanna.

"Eu olho o extrato do seu cartão para ver se você está comprando coisas, materiais de construção escondido de mim", confessou a artista, que é mãe de Titi, Bless e Zyan.

"Quando eu não quero namorar, eu coloco uma roupa bem escrota e vou pra cama lindamente", se divertiu Gio. "Caraca, verdade isso aí", refletiu Gagliasso, caindo na risada.

Assista na íntegra:

Giovanna Ewbank expõe confusão de foto em família

A apresentadora Giovanna Ewbank divertiu ao compartilhar um momento da intimidade de sua família. Na terça-feira, 25, a famosa postou um vídeo com o marido, Bruno Gagliasso, e os três filhos, Titi, Bless e Zyan, para mostrar como é quando eles se reúnem para tentarem uma foto de todos juntos.

Com muita bagunça e desastre, os pais apareceram tentando posicionar os herdeiros para o registro do fim da viagem. Após inúmeras tentativas, eles conseguiram finalmente se posicionarem para o clique, mas, até isso, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso tiveram um trabalhinho para conseguirem.

"Eu só queria fazer uma foto de “final de viagem”. POR FAVOR, digam que na família de vocês TAMBÉM É ASSIM? Diz…", disse a famosa sobre o momento. Nos comentários, os internautas se divertiram com o jeito de cada um da família. "O Bless pronto a todo momento, vocês são lindos demais", admiraram. "O Bless sempre pronto: coloca a mão no bolso, sorri e deu. O resto que se vire", brincaram sobre o garoto ser o mais calmo do trio. Confira!

