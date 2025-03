Giovanna Ewbank chama a atenção ao surgir em ensaio com a mãe e a filha

Três gerações! Giovanna Ewbank chama a atenção ao surgir ao lado da mãe e da filha mais velha em ensaio especial; veja os cliques

A apresentadora Giovanna Ewbank chamou a atenção ao postar registros de um ensaio que fez em família. Neste domingo, 30, a famosa compartilhou os cliques ao lado da filha mais velha, Titi, e de sua mãe, Deborah Ewbank.

Usando looks em preto, o trio surgiu deslumbrante e a esposa de Bruno Gagliasso roubou a cena ao aparecer com roupas ousadas. De body fio dental e vestido cavado, a artista deu um show de beleza e encantou ao surgir com as familiares.

"De mãe pra filha em 3 gerações. Ontem foi um dia MUITO especial! Quero dividir com vocês alguns cliques dos bastidores da nossa primeira vez fotografando juntas para uma campanha de uma marca que a gente ama demais (ainda não vou revelar o nome da marca porque vou fazer um suspense, tá? rsrs)", contou sobre a experiência.

"Nós três: eu, minha mãe e minha filha. Três gerações. Três corações entrelaçados. Enquanto fotografávamos, tantas lembranças invadiram meu coração… Tantas histórias, vivências, afetos que atravessam o tempo e nos conectam de um jeito único. Ver minha filha tão à vontade, tão feliz em um espaço que sempre foi especial pra mim e pra minha mãe…foi como se o tempo parasse por um instante. Que lindo poder ver o passado, o presente e o futuro se encontrando ali, num mesmo clique", escreveu.

Ainda nos últimos dias, Giovanna Ewbank encantou ao postar um vídeo com o três filhos cuidando de cachorros resgatados. Na ocasião, ela explicou o motivo por que eles não ficariam com os cães.

Giovanna Ewbank desabafa sobre ser mãe de três

Recentemente, Giovanna Ewbank foi questionada sobre como dá conta de ser mãe de três, e foi bem sincera na resposta. "Amiga, não é fácil não, viu? E eu ainda trabalho muito e gosto demais de trabalhar, mas a gente vai dando um jeito", iniciou ela.

"As demandas emocionais, acadêmicas, medos e inseguranças são totalmente diferentes nas três idades, são crianças de diferentes gostos, então é preciso estar muito atenta o tempo todo. Confesso que muitas vezes me esqueço de mim, esqueço do que gosto de fazer, esqueço que preciso de mim por inteiro até para poder estar inteira para eles. Mas não é uma conta fácil, meio que não fecha, né? Mas a vida é isso, a gente buscando equilíbrio no meio do caos. E tudo bem. Acredito que o amor cura tudo", completou.

