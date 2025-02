Lembra? Casamento de Ronaldo e Daniella Cicarelli aconteceu há 20 anos

Relembre como foi o casamento de Ronaldo Fenômeno e Daniella Cicarelli há 20 anos e como anda a vida deles hoje em dia

Se ainda estivessem juntos, o ex-jogador de futebol Ronaldo Fenômeno e a apresentadora Daniella Cicarelli estariam completando 20 anos de casamento nesta sexta-feira, 14. Há duas décadas, em 14 de fevereiro de 2005, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa no Castelo de Chantilly, no norte de França. Porém, a união durou muito pouco.

O casamento deles aconteceu em uma cerimônia religiosa de luxo e teve o valor estimado de R$ 1,5 milhão. Apenas 86 dias depois do casamento, eles se separaram. Na época, ela disse que teria descoberto uma traição do marido. “No meio do olho do furacão, tomei um chifre, peguei minhas coisas e me mandei. Ninguém imagina como foi”, disse ela na revista Playboy em 2005. Além disso, Daniela também disse ao CQC que quebrou o computador do atleta ao vê-lo conversando com uma mulher online. Por sua vez, Ronaldo já disse que ela fez uma ‘quebradeira' na mansão onde moravam. “Infelizmente, foi rápido, mas, enfim, bola para a frente”, afirmou ele ao Fantástico.

Agora, 20 anos depois, os dois seguiram com suas vidas românticas e vivem relacionamentos felizes com outras pessoas.

Saiba como andam as vidas de Daniella Cicarelli e Ronaldo Fenômeno

Hoje em dia, Daniella Cicarelli é influenciadora digital e faz palestras. Musa fitness, ela é adepta de vários esportes e sempre mostra fotos de sua boa forma e das atividades que pratica. A beldade está casada com o empresário Guilherme Menge desde 2018 e os dois vivem um relacionamento discreto e com poucas aparições juntos em público.

Além disso, Daniella é mãe de uma menina, Ana Beatriz, fruto de um antigo relacionamento.

Por sua vez, Ronaldo Nazário, o Fenômeno, é empresário. Ele tem o desejo de concorrer para ser presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em 2026. Em sua vida pessoal, o atleta é casado com a modelo e empresária Celina Locks. Os dois estão juntos desde 2015 e oficializaram a união em Ibiza em setembro de 2023 em uma cerimônia luxuosa.

O ex-jogador possui quatro filhos: Ronald, Alexander, Maria Sofia e Maria Alice, todos frutos de relacionamentos anteriores.