Ronaldo posa com os quatro filhos durante viagem à Coreia do Sul

O ex-jogador de futebol Ronaldo está curtindo um passeio pela Coreia do Sul ao lado dos quatro filhos e da esposa, Celina Locks

O ex-jogador de futebol Ronaldo Nazário, mais conhecido como Ronaldo Fenômeno, está aproveitando o início de 2025 em família! Nesta sexta-feira, 3, o famoso compartilhou em suas redes sociais um registro de sua passagem pela Coreia do Sul ao lado da esposa, Celina Locks, e dos quatro filhos.

No clique, a família aparece sorridente em Gyeongbokgung Palace, um palácio real localizado no sul do país, enquanto posam para a câmera. A imagem original foi publicada por Alexander Lima, um dos herdeiros de Ronaldo, e repostada nos stories do Instagram pelo ex-atleta.

Além de Alexander, que é o segundo filho de Ronaldo, também estão na foto os outros três herdeiros: Maria Sofia, Maria Alice e Ronald, o mais velho, juntamente com a namorada, Raisha Palomaro. Antes de desembarcarem na Coreia, o grupo visitou Tóquio, capital do Japão, onde passaram a virada de ano.

Recentemente, Ronaldo posou com três dos herdeiros em seu leilão beneficente, realizado em novembro de 2024. Junto com Celina Locks há cerca de oito anos, o ex-jogador de futebol já revelou que deseja aumentar a família com a esposa.

Durante participação no 'Mais Você', da TV Globo, o famoso abriu o coração ao falar sobre a ótima relação que possui com os filhos e contou que, se depender dele, o quinto herdeiro poderá chegar em breve. Celina, por sua vez, destacou o quanto gosta dos enteados e os considera como filhos.

Ronaldo com os filhos, a esposa e a nora - Reprodução/Instagram

Ronaldo revela que não assiste mais jogos de futebol

Grande sucesso nos campos, Ronaldo Fenômeno, ex-jogador da Seleção Brasileira, surpreendeu ao revelar que não assiste mais partidas de futebol. Durante um evento anual de caridade em uma academia de tênis na França, o craque mundial se mostrou desapontado com o esporte e explicou que passou a gostar mais da 'raquete'.

Em vídeos que circulam na internet, Ronaldo, que deu o título para o Brasil na Copa do Mundo de 2002, aparece explicando em entrevista o motivo de não acompanhar os jogos; confira detalhes!

