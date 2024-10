Fernanda Torres surge em foto rara com o marido durante evento

A atriz Fernanda Torres curte noite no cinema com o marido, Andrucha Waddington, em rara aparição dos dois juntos em público

A atriz Fernanda Torres aproveitou a noite desta quinta-feira, 17, no cinema. Ela foi prestigiar a exibição do filme Precisamos Falar na 48ª Mostra de Cinema de São Paulo. Inclusive, a artista fez uma rara aparição ao lado do seu marido, o cineasta Andrucha Waddington.

O filme foi dirigido pelo enteado de Fernanda e filho de Andrucha, Pedro Waddington, junto com Rebeca Diniz. O casal posou com os dois diretores na entrada do evento.

Vale lembrar que Fernanda e Andrucha estão casados desde 1997 e são pais de dois rapazes, Joaquim e Antônio. Atualmente, a atriz está envolvida com a divulgação do filme Ainda Estou Aqui, no qual atua com Selton Mello. O filme é um sucesso nos festivais internacionais e até foi indicado para representar o Brasil em uma disputa por vaga no Oscar 2025.

Fernanda Torres e Andrucha Waddington - Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

Rebeca Diniz, Fernanda Torres, Andrucha Waddington e Pedro Waddington - Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

Selton Mello e Fernanda Torres choram com reação da plateia em Veneza

Os atores Selton Mello e Fernanda Torres se emocionaram com a calorosa recepção do público após a exibição de Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles e inspirado no livro do jornalista Marcelo Rubens Paiva. A exibição aconteceu no domingo, 01, durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, onde o filme concorre ao Leão de Ouro, o principal prêmio do festival.

Após o fim da sessão, o longa foi aplaudido por 10 minutos. O momento em que o elenco e a equipe do filme foram ovacionados foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas. "Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro", escreveu ele na legenda; confira mais detalhes!