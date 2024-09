Selton Mello e Fernanda Torres choram com reação da plateia em Veneza

Os atores Selton Mello e Fernanda Torres se emocionaram com a calorosa recepção do público após a exibição de Ainda Estou Aqui no Festival de Veneza

Os atores Selton Mello e Fernanda Torres se emocionaram com a calorosa recepção do público após a exibição de Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles e inspirado no livro do jornalista Marcelo Rubens Paiva. A exibição aconteceu no domingo, 01, durante o Festival Internacional de Cinema de Veneza, na Itália, onde o filme concorre ao Leão de Ouro, o principal prêmio do festival.

Após o fim da sessão, o longa foi aplaudido por 10 minutos. O momento em que o elenco e a equipe do filme foram ovacionados foi compartilhado pelo ator Kiko Mascarenhas. "Foram 10 minutos de aplausos calorosos ao final da exibição do filme brasileiro 'Ainda Estou Aqui', no Festival Internacional de Veneza 2024, onde está indicado ao Leão de Ouro", escreveu ele na legenda.

E completou: "Uma ovação de 10 minutos para o cinema brasileiro! Muito orgulho do talento dos meus queridíssimos Fernanda Torres, Selton Mello, Fernanda Montenegro, Marjorie Estiano, Antônio Saboia, Maeve Jinkings, Humberto Carrão e Dan Stulbach sob direção do grande Walter Salles. Como não se emocionar junto?".

Veja:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kiko Mascarenhas (@kikomascarenhas)

Ainda Estou Aqui é uma produção original do Globoplay que retrata a história de Eunice Paiva, mãe de Marcelo Rubens Paiva. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro dão vida à personagem Eunice em fases diferentes da vida, e Selton Mello também faz parte do elenco.

A produção narra a jornada de Eunice Paiva, mãe do autor, que foi diagnosticada com Alzheimer, e descreve como ela lidou com a brutalidade do regime militar após a prisão e o desaparecimento de seu marido, o deputado cassado Rubens Paiva, no início dos anos 1970.

Na disputa pelo Leão de Ouro também estão produções como Queer, o novo de Luca Guadagnino (Rivais e Me Chame Pelo Seu Nome), Coringa: Delírio a Dois e The Room Next Door, filme em inglês de Pedro Almodóvar. Além de Babygirl, com Nicole Kidman e Antonio Banderas.