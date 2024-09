Fernanda Torres comenta sobre expectativas para possível indicação ao Oscar

Fernanda Torres está cotada para ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui e comentou sobre suas expectativas

Atualmente, Fernanda Torres está em Nova York para a 79ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas). A atriz comentou sobre a possibilidade do filme Ainda Estou Aqui, protagonizado por ela, ser indicado ao Oscar na categoria de Melhor Filme Internacional.

No longa, dirigido por Walter Salles, a atriz dá vida à Eunice Paiva, esposa do deputado Rubens Paiva (Selton Mello). A mulher vê sua vida mudar radicalmente após seu marido ser exilado durante a ditadura militar.

“Acho que tem chance em Filme Internacional porque tivemos críticas deslumbrantes. É um filme importantíssimo, porque recupera uma mulher extraordinária, chamada Eunice Paiva, que eu acho que o Brasil não conhece como deveria”, disse Fernanda em conversa com o Metrópoles.

Além disso, a atriz pode ser indicada para a categoria de Melhor Atriz. Curiosamente, a última vez que o Brasil esteve nessa categoria foi em 1999, com Fernanda Montenegro, pelo filme Central do Brasil. A brasileira perdeu a estatueta para Gwyneth Paltrow, por Shakespeare Apaixonado.

Questionada se fará justiça pela mãe, Fernanda Torres afirmou que se ela for indicada já será uma conquista e tanto. “Isso não existe. Acho muito difícil. Para uma atriz sul-americana, ser indicada já é uma vitória. Eu estou cotada nas shortlists, o que, para mim, já é milagre", afirmou.

Chance de filme brasileiro no Oscar

O filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles e com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, foi o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa por uma vaga no Oscar 2025. O longa-metragem concorre a uma oportunidade de estar na categoria de Melhor Filme Internacional.

O filme Ainda Estou Aqui já venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e já foi exibido nos festivais de Toronto e San Sebastián.

O longa é uma adaptação do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva. Confira a sinopse: “Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Estamos no centro de uma família, os Paiva: Rubens, Eunice e seus cinco filhos. Vivem na frente da praia, em uma casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice - cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas - é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseada no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, a história emocionante dessa família ajudou a redefinir a história do país".

Ainda Estou Aqui tem estreia prevista para 7 de novembro de 2024 nos cinemas do Brasil.