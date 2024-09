Andressa Suita usou bolsa de mais de R$ 600 mil em passeio com Gusttavo Lima; veja

Dona de um estilo luxuoso e fino, Andressa Suita usou bolsa de mais de meio milhão durante passeio de barco com Gusttavo Lima; confira os detalhes

A esposa do cantor Gusttavo Lima, a empresária Andressa Suita, impressionou ao mostrar mais um item luxuoso de seu closet. Dona de um estilo elegante e de alto padrão, a modelo surpreendeu recentemente ao aparecer com uma bolsa de mais de meio milhão.

Isso mesmo, a amada do sertanejo chamou a atenção com mais um modelo de uma marca milionária, que só vende para clientes que se encaixem em seu perfil e que tenham um bom história com a grife. Para um passeio de barco, a dona de clínicas de estética apostou em uma Birkin de cor caramelo e com um detalhe que parecia palha.

Cheia de estilo, Andressa Suita usou o acessório - que custa até $ 109.660, o equivalente a R$ 606.419, dependendo de onde e em qual moeda foi adquirida - com um vestido longo, de cor clara, e uma encharpe no pescoço.

Essa não é a única bolsa que a mãe dos filhos de Gusttavo Lima tem da marca carísima, consumida apenas por pessoas selecionadas. A modelo tem outros modelos. Tempos atrás, ela impressionou ao surgir com uma cinza, de quase R$ 200 mil, no jatinho do Embaixador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita se machuca em acidente com box do banheiro

A modelo e influenciadora digital Andressa Suita surpreendeu ao contar que sofreu pequenos ferimentos em um acidente com o box do banheiro. O vidro do local estourou enquanto ela preparava o banho dos filhos.

Com isso, ela teve alguns cortes na mão ao ser atingida pelos cacos de vidro. Após o susto, ela alertou os fãs sobre a segurança na hora de comprar as placas de vidro para o box. “Não deixem de colocar película no box de vidro da casa de vocês para prevenir qualquer acidente sério”, disse ela. Saiba mais do acidente aqui.