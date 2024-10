Ticiane Pinheiro surge com mini bolsa na festa de Fabiana Justus e valor choca; veja

Na festa de Fabiana Justus, Ticiane Pinheiro surge com mini bolsa de grife com valor de carro e chama a atenção; confira os detalhes

A apresentadora Ticiane Pinheiro marcou presença e prestigiou a grande festa de Fabiana Justus. Muito contente não apenas com os 38 anos da ex-enteada, mas do tratamento bem-sucedido da jovem contra o câncer, a esposa de Cesar Tralli surgiu curtindo o evento com a família de Roberto Justus.

Cheia de estilo, a herdeira de Helô Pinheiro apareceu na comemoração e chamou a atenção não somente com o vestido branco de cetim, mas também com uma mini bolsa de grife. O acessório laranja, muito desejado por vários famosas, custa o valor de um carro.

Isso mesmo, o item é praticamente uma joia. O modelo pode ser adquirido por no mínimo R$ 60 mil e pode passar facilmente dos R$ 100 mil. A bolsa com o passar do tempo fica até mais cara e é vista como um investimento, uma herança de família.

Para se ter uma ideia, várias famosas fazem questão de ter o objeto de luxo em seus closets. Além de Virginia Fonseca, a esposa de Gusttavo Lima, a modelo Andressa Suita, é uma que tem mais de um modelo. Recentemente, ela apareceu com uma no valor de R$ 600 mil.

É bom lembrar que, assim como a mãe, Rafaella Justus também surpreende ao surgir com suas bolsinhas de grife e com um preço de carro.

Veja a mini bolsa de Ticiane Pinheiro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro fala sobre dormir em quarto separado de Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro abriu uma caixinha de perguntas para conversar com seus seguidores na sexta-feira, 04, enquanto fazia o cabelo e maquiagem para entrar no Hoje Em Dia. Em uma das dúvidas enviadas, uma pessoa questionou se ela dorme em quarto separado de Cesar Tralli.

A curiosidade da pessoa foi gerada após alguns dias de Eliana revelar que certas vezes não dorme no mesmo local que o marido, o diretor de TV Adriano Ricco, com quem está casada há uma década, por conta de compromissos e por ele roncar. Ticiane Pinheiro então falou se existe algo do tipo em sua relação com o jornalista da Globo. Saiba mais aqui.