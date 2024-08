Zagueiro do Nacional-URU, Juan Izquierdo cumpriu promessa de título ao falecido avô

Jogador uruguaio, Juan Izquierdo definiu sensação de "felicidade e paz" ao cumprir promessa feita ao falecido avô; saiba qual foi

Na última terça-feira, 27, o falecimento do zagueiro Juan Izquierdo abalou fãs e colegas do esporte. O jogador do Nacional-URU sofreu um mal súbito durante a partida da Copa Libertadores contra o São Paulo e estava internado na UTI do Hospital Albert Einstein desde quinta-feira, 22. No ano passado, Izquierdo vibrou ao cumprir uma promessa feita ao avô. Saiba qual:

No ano de 2023, ele se destacou ao se tornar um dos principais jogadores na conquista do título do Campeonato Uruguaio pelo Liverpool-URU. Com essa vitória, o atleta cumpriu a promessa que havia feito ao avô, que faleceu pouco tempo antes. A informação foi divulgada pelo jornal El País.

Em entrevista, o zagueiro confessou como estava se sentindo após a grande conquista. “Não posso comparar com nada a felicidade e a paz que estou sentindo. Há alguns meses meu avô faleceu e antes de partir eu lhe prometi e pude cumprir. Quero a agenda do campeão no futuro, para colocar na minha churrasqueira”, disse ele após o título.

Vale destacar que Juan tinha 27 anos e nasceu em Montevideo, capital do Uruguai. Sua carreira começou no time uruguaio do Cerro. Depois, passou pelo Montevideo Wanderers e se transferiu para o Atlético San Luis, do México. Na volta ao país de origem, defendeu novamente o Wanderers, o Liverpool e voltou ao Nacional em 2024. Ele deixa a esposa e dois filhos, incluindo um bebê recém-nascido. Conforme informações do portal G1.

Confira homenagem do Nacional-URU a Juan Izquierdo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Club Nacional De Football (@nacional)

Esposa de Juan Izquierdo emociona internautas com desabafo

A morte do jogador de futebol Juan Izquierdo comoveu o mundo do esporte nesta semana. Ele faleceu aos 27 anos após ser internado às pressas. O rapaz sofreu uma parada cardíaca durante um jogo de futebol na semana passada e teve morte encefálica na terça-feira, 27. Com a repercussão da triste notícia, a esposa dele, Selena, escreveu uma carta aberta para falar pela primeira vez sobre a morte do marido. Confira.