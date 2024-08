Calleri, do São Paulo, se ofereceu para cobrir custos de Izquierdo em hospital

Atacante do São Paulo Futebol Clube, Jonathan Calleri se dispôs a custear as despesas do jogador Izquierdo durante internação

Os jogadores do São Paulo Futebol Clube acompanharam de perto o ocorrido com o zagueiro uruguaio Juan Izquierdo. O atleta, que estava internado em estado crítico desde o dia em que sofreu um mal súbito em campo, faleceu na noite de terça-feira, 27.

Izquierdo passou os últimos dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o jornalista Juan Pablo Romero, do 'Ovación', o atacante do time paulistano Jonathan Calleri se ofereceu para custear as despesas hospitalares do atleta.

Segundo informações do comunicador, Calleri teria procurado o diretor do Nacional Uruguai, Fernando Brusco, e informado que estaria disposto a pagar o tratamento de Izquierdo e os demais custos da internação. O jogador do São Paulo ainda teria oferecido seu cartão de crédito para arcar com a parte financeira junto ao hospital.

Brusco, que também estava no Hospital Albert Einstein acompanhando de perto o quadro clínico do jogador, não teria aceitado a oferta, mas agradeceu a Jonathan Calleri pelo gesto de solidariedade.

O São Paulo Futebol Clube publicou uma nota na noite de terça-feira, 27, lamentando a morte de Juan Izquierdo. "Vivemos dias de orações, união e esperança, e hoje estamos em profunda tristeza com a notícia do falecimento de Juan Izquierdo, atleta do @nacional. Nossas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho, torcedores do Nacional e a todo o povo uruguaio neste momento de dor. Um dia triste para o futebol", escreveram.

Juan Izquierdo faleceu aos 27 anos

Na última quinta-feira, 22, Juan Izquierdo estava em campo quando, de repente, caiu no chão respirando com dificuldade. Imediatamente, colegas de equipe e jogadores do time adversário chamaram ajuda para socorrê-lo. Em seguida, o atleta foi retirado do campo. Ele foi levado para o Hospital Albert Einstein em São Paulo.

O boletim médico divulgado pelo clube uruguaio nas redes sociais no último sábado, 24, revelou que o atleta sofreu uma parada cardíaca ao chegar no local. Apesar de ter ficado internado na UTI, Unidade de Terapia Intensiva, o estado do jogador de futebol era considerado crítico. Diante da gravidade, Juan não resistiu e morreu nesta terça-feira, 27.