Esposa do jogador Izquierdo comove: ‘Uma parte de mim morre com você’

Viúva do jogador de futebol Juan Izquierdo, Selena escreve carta comovente para falar sobre a morte do marido em hospital de São Paulo

A morte do jogador de futebol Juan Izquierdo comoveu o mundo do esporte nesta semana. Ele faleceu aos 27 anos após ser internado às pressas. O rapaz sofreu uma parada cardíaca durante um jogo de futebol na semana passada e teve morte encefálica na terça-feira, 26. Com a repercussão da triste notícia, a esposa dele, Selena, escreveu uma carta aberta para falar pela primeira vez sobre a morte do marido.

A viúva fez um post nos stories do Instagram dele com o seu desabafo neste momento de plena dor após a morte do marido. "Hoje tive que me despedir da minha metade, o amor da minha vida. Para muitos Juan Izquierdo, para mim Juanma, meu melhor amigo, meu marido, pai dos meus filhos, meus dois incondicionais. Hoje uma parte de mim morre com você. Você foi uma grande pessoa, nobre, amorosa, sem maldade. Você foi um anjo nesta terra e será um anjo no céu", disse ela.

E completou: "Hoje tenho que continuar pelos nossos filhos e tirar forças de onde não há. Eu sei que você lutou até o fim e que tudo que você queria era estar conosco. Sentirei sua falta por toda a minha vida e sei que sua ausência vai doer a cada passo do caminho. Você tinha muito para viver, muito caminho para percorrer, meu Juanma. A partir de hoje só sonho com o dia do nosso reencontro e ver novamente aquele sorriso que enche minha alma. Obrigado a todos que pensaram nele e exerceram força de uma forma ou de outra. Hoje, Juanma cuida de mim e principalmente dos nossos bebês do céu. Te amarei por toda a minha vida, meu guerreiro. Desta vez tivemos que perder".

Carta de despedida da esposa de Izquierdo. Que ela tenha todo o amparo e força, assim como as crianças. pic.twitter.com/mkgLvl12SU — Alexsander Vieira (@_alexsander) August 28, 2024

O que aconteceu com Juan Izquierdo?

O jogador de futebol Juan Izquierdo sofreu um mal súbito durante um jogo de futebol. No meio da partida, ele caiu no chão com dificuldade para respirar. Rapidamente, ele foi socorrido e levado ao hospital por uma ambulância.

O atleta sofreu uma arritmia e uma parada cardíaca. Ele foi ressuscitado e internado em estado crítico. Porém, na terça-feira, 27, ele teve a morte encefálica e faleceu às 21h38.

"O Hospital Israelita Albert Einstein informa, com pesar, o falecimento do Sr. Juan Manuel Izquierdo, ocorrido nesta terça-feira, 27 de agosto de 2024, às 21h38, em decorrência de morte encefálica após uma parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca".