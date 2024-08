Rebeca Andrade ganha valor alto pelas quatro medalhas conquistadas em Paris

Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024 e volta para casa com a mala cheia de medalhas. Saiba quanto dinheiro ela embolsou

A ginasta Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024 e vai voltar para o Brasil com a mala cheia de medalhas. Aos 25 anos de idade, a atleta subiu ao pódio quatro vezes: ganhou o bronze na modalidade por equipes, prata no individual geral e no salto e o ouro no solo.

E, além das medalhas, ela volta para casa com uma boa quantia em dinheiro. Graças à conquista do ouro no solo nesta segunda-feira, ela garantiu mais R$ 350 mil em premiação. Este é o valor máximo pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) para um atleta individual que esteja competindo em Paris.

Além dos R$ 350 mil pelo ouro, cada prata lhe rendeu R$ 210 mil. O bronze por equipes foi premiado com R$ 280 mil, que foi dividido entre as cinco ginastas e rendeu o valor de R$ 56 mil cada. Com isso, ela soma R$ 826 mil por seus quatro pódios nos Jogos da França.

Rebeca Andrade supera Simone Biles e leva ouro na final do solo

Nesta segunda-feira, 05, poucas horas após ficar em quarto na final de trave, Rebeca Andrade garantiu uma medalha de ouro no solo. Em uma apresentação sólida, embalada por uma mistura das músicas “End of Time”, de Beyoncé, e “Movimento da Sanfoninha”, de Anitta, a brasileira conquistou uma nota de 14.166.

Simone Biles, favorita ao ouro na disputa, ficou em segundo lugar com 14.133. A também estadunidense Jordan Chiles fechou o pódio com 13.766.

Rebeca Andrade explica motivo do choro após prova

Logo depois de fazer a sua apresentação no solo, ela foi vista chorando nos bastidores. Depois de subir ao pódio, ela explicou qual foi o sentimento daquele momento de emoção. "Na verdade foi porque eu terminei a competição inteira. Eu orei bastante para Deus todos os dias, antes mesmo de vir para cá, pedindo para que aqui fosse uma competição boa, que eu conseguisse voltar sem me lesionar, que nada de ruim acontecesse".

E completou: "Então o choro foi mais por isso mesmo. Eu não acredito, mas eu acredito porque foi o que eu pedi para Deus. Eu estou inteira, eu vim, eu curti, eu vivi Paris, e terminei com chave de ouro. Então estou explodindo”, disse ela.