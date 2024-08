Rebeca Andrade explica motivo do choro após prova: ‘Inteira'

Após vencer a medalha de ouro nas Olimpíadas, Rebeca Andrade explica o motivo de ter chorado após se apresentar no solo

A ginasta Rebeca Andrade colocou a medalha de ouro em seu pescoço na manhã desta segunda-feira, 5, ao vencer a prova de solo nas Olimpíadas de Paris 2024. Porém, um detalhe roubou a cena: o choro dela ao lado da equipe técnica.

Logo depois de fazer a sua apresentação no solo, ela foi vista derrubando algumas lágrimas nos bastidores. Depois de subir ao pódio, ela explicou qual foi o sentimento daquele momento de emoção.

"Na verdade foi porque eu terminei a competição inteira. Eu orei bastante para Deus todos os dias, antes mesmo de vir para cá, pedindo para que aqui fosse uma competição boa, que eu conseguisse voltar sem me lesionar, que nada de ruim acontecesse. Então o choro foi mais por isso mesmo. Eu não acredito, mas eu acredito porque foi o que eu pedi para Deus. Eu estou inteira, eu vim, eu curti, eu vivi Paris, e terminei com chave de ouro. Então estou explodindo”, disse ela.

Além disso, Rebeca comemorou o sucesso de sua trajetória nas Olimpíadas de Paris, já que volta para casa com medalhas de ouro, prata e bronze. "Estou muito feliz e muito orgulhosa das minhas apresentações, mesmo tendo algumas falhas na trave. Eu segurei firme e o fato de só faltar o solo, eu falei: ‘se concentra, vamos lá’. Eu fiz o meu melhor tanto na trave quanto no solo e o ouro veio. Eu estou muito orgulhosa, orgulhosa do pódio, orgulhosa das mulheres, orgulhosa de mim e de tudo que a gente está construindo”, afirmou.

Por fim, a ginasta confirmou que deve se despedir das provas de solo nas Olimpíadas. "Eu acho que sim, mas o futuro a Deus pertence”, contou.

Galvão Bueno elogiou Rebeca Andrade

Após Rebeca Andrade conquistar a medalha de ouro, o narrador Galvão Bueno escreveu um recado para ela nas redes sociais. "É OURO!! Rebeca Andrade, ouro no solo em Paris!! Graça, charme, técnica, precisão, ousadia!! Pra se tornar a maior atleta olímpica brasileira em todos os tempos com 6 medalhas!! Dois ouros, três pratas e um bronze!!", afirmou.