Valdileia Martins chora ao falar sobre morte do pai durante os Jogos Olímpicos

O pai da atleta Valdileia Martins, Israel Martins, morreu aos 74 anos na última segunda-feira, 29, vítima de um ataque cardíaco

Valdileia Martins abandonou a final do salto em altura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no Stade de France, neste domingo, 4. Ela estava lesionada desde as eliminatórias e acabou sentindo o tornozelo esquerdo ao iniciar a corrida para fazer o primeiro salto da decisão. A atleta parou no início do movimento e informou que não tinha condições físicas para continuar.

Em entrevista à TV Globo, Valdileia falou sobre a sua lesão. "Eu não consegui recuperar porque eu acho que deve ter alguma lesão séria. Eu estava com dificuldade de andar. A gente fez tudo que poderia para tentar saltar na final. Tentaram me poupar ainda, mas, quando você tem que usar o pé 100%, eu não consigo, colocando força ainda", explicou ela, que se classificou para a final superando a barra em 1,92m, com isso, igualou o recorde brasileiro de 1989, de Orlane Maria dos Santos, que conquistou a marca em Bogotá, na Colômbia.

Além da lesão, ela precisou lidar com o luto durante as Olimpíadas. O seu pai, Israel Martins, morreu aos 74 anos na última segunda-feira, 29, vítima de um ataque cardíaco. "Foi bem difícil. Na segunda-feira minha irmã me ligou e falou que meu pai tinha falecido. Muito difícil, mas a minha família me deu força. Eles falaram para eu ficar e competir pelo meu pai. Eu sabia que seria a prova mais difícil do ano", disse a atleta, bastante emocionada.

"Na sexta-feira eu fiz por ele, fiz em homenagem a ele. Eu sei que ele está feliz e contente. Agora é uma fase muito difícil, e eu sei que tenho que superar, porque meu pai é a minha motivação maior. Eu estou contente com tudo que eu estou vivendo, chegar a uma final olímpica. Não consegui saltar, mas eu estou contente com tudo", completou.

Bia Ferreira desabafa após ficar com o bronze

Bia Ferreira não conseguiu superar a irlandesa Kellie Harrington. Neste sábado, 3, a pugilista brasileira reencontrou sua algoz da final das Olimpíadas de Tóquio nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e ficou com a medalha de bronze. Harrington vai buscar o bicampeonato olímpico no peso-leve (até 60kg) na terça-feira, 6, contra a chinesa Yang Wenlu.

Após a luta, ela falou sobre o resultado em entrevista a Globo. "Eu queria ser campeã olímpica, eu queira me despedir com chave de ouro, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. Eu acredito que tudo na minha vida acontece por uma razão, talvez não fosse para ser isso, mas eu já estou muito contente com toda a minha trajetória...", lamentou. Confira o desabafo completo!