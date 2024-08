Marta pode ficar fora da semifinal das Olimpíadas; saiba o motivo

A jogadora Marta foi expulsa contra a Espanha na última rodada da fase de grupos e pegou dois jogos de suspensão. CBF vai recorrer da decisão

A jogadora Marta pode ficar fora da semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A seleção brasileira feminina de futebol venceu a França neste último sábado, 3, e avançou para a próxima fase da competição, contudo, o retorno da camisa10 contra a Espanha na próxima terça-feira, 6, pode não acontecer. Ela foi expulsa no jogo contra a equipe espanhola na última rodada da fase de grupos e pegou dois jogos de suspensão - contra a França, ela cumpriu o primeiro.

Em seu perfil oficial no Instagram, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) comunicou que vai recorrer para contar com a craque na próxima partida. "A Diretoria Jurídica da CBF vai entrar com pedido de efeito suspensivo no Comitê Disciplinar da FIFA para contar com a jogadora Marta na semifinal olímpica. Marta foi suspensa pelo Comitê Disciplinar da FIFA com dois jogos de suspensão pela expulsão na partida contra a Espanha, na quarta-feira (31), em partida válida pela última rodada da fase de grupos."

"Desde a expulsão da atleta, os integrantes da Diretoria Jurídica trabalham na defesa da jogadora. Na quinta-feira (1), o Comitê Disciplinar da FIFA sugeriu a aplicação de duas partidas, sob o fundamento de que a referida atleta cometeu falta grave. Diante disso, a Diretoria Jurídica da CBF apresentou a defesa da atleta, a fim de desclassificar a gravidade da infração. Apesar dos esforços empreendidos, na sexta-feira (2), o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu pela punição mínima da atleta, conforme o Código Disciplinar, entendendo tratar-se de falta grave da jogadora, punível, portanto, com dois jogos", ressaltaram.

"A CBF, juntamente com o COB, ressalta que não medirá esforços para reverter a exagerada sanção imposta pela FIFA, e reitera a sua fundamentação em novo recurso a ser apresentado no momento oportuno, com pedido de efeito suspensivo, a fim de possibilitar a atuação da atleta Marta nas semifinais das Olimpíadas, em mais um momento histórico para o futebol brasileiro. Por fim, cumpre destacar que a atleta Marta possui um histórico irrepreensível de respeito às regras do desporto e ao fair play, sendo uma referência mundial do esporte para várias gerações por tudo o que conquistou dentro e fora dos campos", completaram a nota.

Jogadora da Seleção Feminina de futebol está fora das Olimpíadas

Antonia Silva, jogadora da Seleção Feminina de futebol, está fora dos Jogos Olímpicos Paris-2024. A lateral sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda depois de um trauma direto durante a partida contra Espanha, que aconteceu nesta última quarta-feira, 31.

Segundo as informações da CBF, após ser realizado um exame físico no campo, não foi identificada crepitação ou outros sinais sugestivos de fratura. Mesmo sentindo dores, a atleta seguiu na partida até o final e recebeu uma proteção com gelo ainda no gramado. Saiba mais!