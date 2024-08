Bia Ferreira ficou com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris após perder em revanche para a irlandesa Kellie Harrington

Bia Ferreira não conseguiu superar a irlandesa Kellie Harrington. Neste sábado, 3, a pugilista brasileira reencontrou sua algoz da final das Olimpíadas de Tóquio nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e ficou com a medalha de bronze. Harrington vai buscar o bicampeonato olímpico no peso-leve (até 60kg) na terça-feira, 6, contra a chinesa Yang Wenlu.

Após a luta, ela lamentou o resultado em entrevista a Globo. "Eu queria ser campeã olímpica, eu queira me despedir com chave de ouro, mas a gente faz um plano e Deus faz outro. Eu acredito que tudo na minha vida acontece por uma razão, talvez não fosse para ser isso, mas eu já estou muito contente com toda a minha trajetória...", desabafou.

"Não foi dessa vez, mas tenho uma missão no boxe profissional e vou completar ela. Sou muito feliz pelo que o boxe olímpico me proporcionou, eu sou feliz demais", completou ela, que fez sua última luta da carreira amadora e agora vai prosseguir no boxe profissional, onde já é campeã mundial da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também:Filha de Tata Werneck faz confissão após ver Rebeca Andrade nas Olimpíadas

Rebeca Andrade ganha medalha de prata no salto

A ginasta Rebeca Andrade segue fazendo história nas Olimpíadas de Paris 2024! Neste sábado, 3, a atleta conquistou a medalha de prata na modalidade salto, onde disputou contra a norte-americana Simone Biles, vencedora do ouro com 15,300. A brasileira somou 15,100 nos dois saltos e ficou em segundo lugar. A americana Jade Carey conquistou o bronze, com 14.466. Vale lembrar que esta é a terceira medalha de Rebeca na capital francesa.

Em disputa por equipes, a ginasta ajudou o time brasileiro a ganhar o bronze, além de conquistar a prata no individual geral - onde Simone Biles também ficou com o ouro. Com isso, Rebeca Andrade soma cinco medalhas olímpicas. Saiba mais!