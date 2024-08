Simone Biles publica foto meditando durante final e destaca saúde mental

Simone Biles conquistou a medalha de ouro no individual da ginástica artística nas Olimpíadas 2024 e fez questão de ressaltar a importância da saúde mental

Simone Biles conquistou mais uma medalha de ouro na tarde de quinta-feira, 01, no individual geral da ginástica olímpica e já se consagra a melhor da história do esporte. Após diversas entrevistas, a atleta fez uma publicação importante na manhã desta sexta-feira, 02, em seu perfil nas redes sociais.

A ginasta compartilhou uma foto sua meditando durante a final e destacou a importância de cuidar da mente para enfrentar uma competição. "Saúde mental importa!", ressaltou ela. Vale ressaltar a que americana, que em 2021, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, enfrentou os “twisties”, bloqueios mentais que fazem os atletas perderem a noção de localização ao realizar piruetas no ar, a atleta então precisou desistir dos jogos na época.

Na mesma competição, Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas 2024. Ela ainda disputa mais três finais da ginástica artística no solo, no salto e na trave. Em uma das entrevistas após a final, Simone Biles elogiou Rebeca pelo seu desempenho e brincou sobre a pressão de se manter no nível de Rebeca:

"Eu não quero competir com Rebeca! Eu estou cansada e ela está muito perto de mim. Nunca tive uma atleta tão próxima. Isso definitivamente me deixou em alerta, mas trouxe a melhor atleta em mim. Fico empolgada e orgulhosa por competir com ela. Estou ficando desconfortável, não gosto desse sentimento", disse a ginasta tirando risadas de jornalistas.

Saiba qual é o valor da fortuna de Simone Biles:

Desde sua estreia surpreendente nas Olimpíadas do Rio, em 2016, a ginasta Simone Biles espantou o público com o talento e o grande acervo de medalhas, em sua maioria, de ouro. Ao todo são 30 medalhas, vinte e três indicando o primeiro lugar. Além das vitórias, a atleta tem uma fortuna, fruto das competições e das marcas a qual representa como embaixadora.

Segundo a Forbes, na época das Olimpíadas de 2016, quando participou pela primeira vez, a jovem ganhou US$ 110 mil (cerca de R$ 621,5 mil), sendo US$ 25 mil por cada medalha de ouro, US$ 15 mil pelas de prata e US$ pelo bronze. Vale lembrar que na ocasião, ela levou 4 ouros e um bronze. Mas a fortuna de Simone Biles não parou por aí!