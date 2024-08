Medalhista olímpica Simone Biles sobre ginasta brasileira: 'Não quero competir com ela'

Ouro na ginástica artística, Simone Biles, revelou como se sente ao competir contra Rebeca Andrade, com quem disputou o primeiro lugar nas Olimpíadas

Simone Biles não escondeu o medo que sente da rival brasileira, Rebeca Andrade, nesta quinta-feira (1), durante uma coletiva de impresa nas Olimpíadas 2024. A ginasta norte-americana, que ganhou o ouro na fase individual, ficando à frente da brasileira, confessou que ela fica cansada ao disputar com a colega de esporte e, por isso, não "quer mais competir".

"Eu não quero competir com Rebeca! Eu estou cansada e ela está muito perto de mim. Nunca tive uma atleta tão próxima. Isso definitivamente me deixou em alerta, mas trouxe a melhor atleta em mim. Fico empolgada e orgulhosa por competir com ela. Estou ficando desconfortável, não gosto desse sentimento", disse a ginasta tirando risadas de jornalistas.

Durante a competição, Biles decidiu usar uma de suas acrobacias mais complexas para reverter o primeiro lugar assumido por Rebeca após a sequência nas barras assimétricas. Simone performou o Yurchenko Double Pike, também conhecido como Biles II:

"Tivemos notas parecidas em todos os eventos, então pensei que teria de trazer as minhas armas mais pesadas desta vez. Nunca estive tão estressada... Obrigada por isso, Rebeca", brincou Simone olhando para a rival que estava ao seu lada, rindo da situação em que colocou a "melhor do mundo".

Essa fala da Simone Biles sobre a Rebeca Andrade durante entrevista coletiva 🗣️ #Paris2024pic.twitter.com/fUeDlWVzVK — Tracklist (@tracklist) August 1, 2024

Simone Biles usa "amuleto da sorte" de cabra

Após conquistar a medalha de ouro na fase individual das Olimpíadas, Biles vestiu seu colar com pingente de cabra, que ela costuma usar com frenquência. A joia, que pode ser considerada um amuleto da sorte, tem um significado especial.

Em inglês, "goat" significa "cabra", mas também pode ser uma abreviação: GOAT - Gymnast Of All Times, que significa "ginasta de todos os tempos". Biles recebeu o título após aprimorar a própria técnica a niveis quase impossíveis de serem alcançados por outros atletas.

Ao todo, Simone tem cerca de 30 títulos mundiais e conquistou duas medalhas de ouro como parte do time norte-americano de ginástica nas olimpíadas.