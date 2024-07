Saiba qual é o valor da fortuna da medalhista olímpica Simone Biles

Além das vitórias, a ginasta Simone Biles tem uma pequena fortuna que conquistou como atleta e embaixadora de grandes marcas

Desde sua estreia surpreendente nas Olimpíadas do Rio, em 2016, a ginasta Simone Biles espantou o público com o talento e o grande acervo de medalhas, em sua maioria, de ouro. Ao todo são 30 medalhas, vinte e três indicando o primeiro lugar. Além das vitórias, a atleta tem uma fortuna, fruto das competições e das marcas a qual representa como embaixadora. Saiba a seguir o valor acumulado por ela.

Segundo a Forbes, na época das Olimpíadas de 2016, quando participou pela primeira vez, a jovem ganhou US$ 110 mil (cerca de R$ 621,5 mil), sendo US$ 25 mil por cada medalha de ouro, US$ 15 mil pelas de prata e US$ pelo bronze. Vale lembrar que na ocasião, ela levou 4 ouros e um bronze.

No último ano, a atleta ainda recebeu US$ 100 mil (R$ 564 mil) no total, valor que não chega perto dos US$ 16 milhões (R$ 90,2 milhões) que tem como patrimônio. Para além do dinheiro ganho em competições, Biles também é parceira de grandes marcas, como a Nike, a Visa e a Kellogg's.

Relembre desistência de Biles

Em 2021, durante os Jogos de Tóquio, Biles chocou o mundo ao desistir da competição. A ginasta com potencial surpreendente deixou a competição por não se sentir bem a respeito da própria saúde mental, o que gerou discussões diversas sobre o bem-estar emocional dos atletas de alto rendimento.

"O amor e o apoio que recebi me fizeram perceber que sou mais do que minhas realizações e minha ginástica, algo em que eu nunca acreditei antes", declarou ela na ocasião.

Agora, em 2024, Biles votou com tudo e está entre as favoritas para o pódio, assim como a brasileira Rebeca Andrade, que também chocou o mundo com o talento e a conquista de duas medalhas.