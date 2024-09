Simone Biles faz tatuagem em homenagem ao marido, Jonathan Owens

Multicampeã olímpica, Simone Biles acrescentou novas tatuagens à sua coleção na última quinta-feira, 19, incluindo uma em homenagem ao marido; veja

Fenômeno da ginática artística, Simone Biles usou as redes sociais para compartilhar as novas tatuagens com os seguidores. Na última quinta-feira, 19, a atleta surpreendeu ao eternizar uma homenagem ao marido e jogador de futebol americano, Jonathan Owens.

Como mais uma forma de se declarar ao amado, Biles tatual a letra "J" - inicial do companheiro - na mão esquerda. Os atletas são casados desde abril de 2023.

E junto com ela, a ginasta ainda fez uma segunda tatuagem no mesmo dia: a frase "Made in heaven" -feito no céu, traduzido para o português - na parte de trás do pescoço.

Vale destacar que Simone Biles já possuía outras sete tatuagens. Ela, inclusive, já fez uma junto com o marido que diz "444" em referência ao lema: "4better, 4worse, 4ever" - para o bem, para o mal, para sempre, na tradução ao português.

As outras tatuagens da multicampeã olímpica incluem "XO" no lábio interno, "Golden" (dourado, em português) na parte interna do pulso esquerdo, "1997" acima do cotovelo, "And still I rise" (e ainda assim eu me levanto, traduzido para o português) na clavícula e um desenho dos anéis olímpicos na lateral do antebraço.

Simone Biles poderia ter tirado o ouro de Rebeca Andrade?

Recentemente, a Netflix lançou o documentário O Retorno de Simone Biles, sobre a trajetória de Simone Biles, famosa ginasta norte-americana. Um trecho da produção revelou que Simone poderia ter tirado a medalha de ouro de Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Paris. Entenda.

É possível ver Biles perguntando para Cecile Landi, treinadora do time dos Estados Unidos, se um recurso havia sido pedido sobre sua pontuação na apresentação do solo.

"Ele está perguntando?", perguntou Simone, se referindo ao marido de Cecile e co-técnico, Laurent. Landi respondeu: "Ele disse que sim". Laurent, então, falou com Landi em francês e ela disse a Biles: "Eles não enviaram".

Biles terminou com 0,033 pontos atrás de Rebeca e ficou com a medalha de prata na final individual feminina do solo. Se o recurso fosse aceito, a americana poderia ter ficado com a medalha de ouro.

Em sua conta no X (suspenso no Brasil), Simone Biles se pronunciou sobre o caso. "Honestamente, não é grande coisa para mim. Rebeca tinha um solo melhor, de qualquer maneira. É chato como não foi investigado, mas não estou brava com os resultados", escreveu ela.