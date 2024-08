Olimpíadas 2024: Bia Souza ganha a primeira medalha de ouro do Brasil em Paris

A judoca Bia Souza conquista a medalha de ouro no judô, categoria +78 kg, nas Olimpíadas de Paris 2024

A atleta Beatriz Souza é a campeã olímpica no judô, categoria acima de 78 kg, nas Olimpíadas de Paris 2024. Nesta sexta-feira, 2, ela venceu a isralense Raz Hershko na grande final e conquistou a primeira medalha de ouro do Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos.

Muito emocionada, ela dedicou a vitória para sua avó, que faleceu há pouco tempo. "É inexplicável, uma das melhores coisas do mundo. Foi pela vó, é pra vó!”, disse ela na Globo.

Bia Souza tem 26 anos de idade, 1,78 metro de altura e 115 kg. Ela nasceu em Peruíbe, no litoral de São Paulo, e é atleta do Clube Pinheiros, de São Paulo. Hoje em dia, a atleta ocupa a quinta posição no ranking mundial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por TV Globo (@tvglobo)

Quanto Rayssa Leal ganhou em dinheiro por sua medalha?

A skatista Rayssa Leal foi um dos destaques da equipe brasileira nas Olimpíadas de Paris 2024 ao conquistar a medalha de bronze no último final de semana. Porém, além da medalha, ela volta para casa com uma boa quantia em dinheiro. Você sabia que os atletas que chegam até o pódio também faturam uma grana?

Por ter conquistado a medalha de bronze, Rayssa embolsou o valor de R$ 140 mil, que é uma premiação dada pelo COB (Comitê Olímpico Brasileiro) como recompensa.

Vale lembrar que as medalhas de ouro e prata individuais também recebem prêmios em dinheiro do COB. A medalha de ouro rende o valor de R$ 350 mil para o atleta; e, a medalha de prata recebe o valor de R$ 210 mil.

Além disso, os esportes em equipes recebem valores diferentes em cada medalha. Em esportes de 2 a 6 atletas, são: Ouro recebe R$ 700 mil; Prata ganha R$ 420 mil; e, Bronze ganha R$ 280 mil. Em esportes a partir de 7 atletas, os valores são: R$ 1,05 milhão para Ouro; R$ 630 mil para Prata; e, R$ 420 mil para Bronze.

A previsão do COB é pagar cerca de R$ 7,2 milhões para as premiações dos brasileiros nos Jogos Olímpicos de 2024.