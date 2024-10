Quem era André Mussi? Ex-lutador de MMA deixa esposa e filho; saiba mais

André Mussi se sentiu mal durante um treino na academia nesta terça-feira, 22, e não resistiu; saiba a seguir quem era o ex-lutador

O mundo dos esportes ficou abalado com a notícia da morte de André Mussi, aos 48 anos, nesta terça-feira, 22. O ex-lutador de MMA estava treinando em uma academia no Rio de Janeiro quando passou mal e foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Saiba quem foi o ex-atleta a seguir.

André Mussi era fisiculturista e empresário. Nascido em Salvador, na Bahia, ele foi um dos pioneiros do MMA no estado, tendo organizado eventos como o Clube da Luta e o Bahia Combat. Ao longo de sua carreira, ele acumulou um histórico de 16 lutas, com 11 vitórias, atuando em países como Brasil, México, Estados Unidos e Portugal. O ex-lutador competiu no cenário do MMA entre 2004 e 2010.

Quanto à parte empresarial, ele era formado em engenharia e foi proprietário de uma renomada academia na capital baiana, que tem o foco em artes marciais e musculação. Já nas redes sociais, ele mantinha um perfil fechado, somando quase 8 mil seguidores.

Leia também: Lutador de MMA Guilherme Bomba, ex-namorado da cantora Demi Lovato, morre aos 38 anos

Mussi deixa sua esposa, Natalie Caruso Mussi, e o filho, Joaquim. A esposa também mantém uma conta fechada no Instagram, porém, gerencia outros dois perfis em que mostra seus trabalhos como confeiteira especializada na produção de macarons, brigadeiros e bem-casados. Os dois viviam no Rio de Janeiro, e também já passaram uma temporada em Portugal.

A causa da morte do ex-lutador, empresário e fisiculturista ainda não foi divulgada. De acordo com o portal iBahia, seu sepultamento acontecerá em Salvador, no entanto, a família não anunciou mais detalhes sobre o velório e enterro.

Leia mais em: Morre André Mussi, ex-lutador e precursor do MMA no Brasil

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: