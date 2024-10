Morre André Mussi, ex-lutador de MMA, aos 48 anos

O fisiculturista e ex-lutador de MMA André Mussi faleceu aos 48 anos ao passar enquanto treinava em uma academia

O fisiculturista, ex-lutador de MMA e empresário André Mussi faleceu aos 48 anos. De acordo com o site G1, a morte dele aconteceu na terça-feira, 22, após o atleta passar mal durante um treino na academia no Rio de Janeiro. Mussi chegou a ser socorrido, mas não resistiu e faleceu.

Por enquanto, a família não revelou mais detalhes sobre a causa da morte ou sobre o velório. O corpo dele deverá ser sepultado em Salvador.

Mussi ficou conhecido por ter um dos primeiros nomes de destaque do MMA na Bahia e teve 11 vitórias em sua carreira. A última luta oficial dele foi em 2010. Ele também organizou eventos importantes para a divulgação do esporte na Bahia.

O atleta deixou a esposa e o filho.

Demi Lovato lamentou a morte do ex-namorado, que era lutador

A cantora Demi Lovato compartilhou uma mensagem lamentando a morte do lutador brasileiro Guilherme Gomes Vasconcelos, mais conhecido como Guilherme Bomba. O ex-UFC e TUF Brasil foi encontrado sem vida aos 38 anos na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, na última terça-feira, 15.

Demi e Guilherme viveram um romance entre 2016 e 2017 e eram constantemente flagrados por paparazzi de plantão. Por meio das redes sociais, a artista se mostrou sentida com a triste notícia sobre o ex-namorado.

"Muito triste! Enviando amor para você, querido. Descanse em paz, doce anjo!", escreveu Demi Lovato nos comentários de uma postagem no Instagram. O lutador brasileiro ganhou notoriedade ao participar do reality 'The Ultimate Fighter'. A causa da morte não foi revelada.