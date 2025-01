Após a rescisão do contrato de Neymar com o Al-Hilal, o presidente do Santos emocionou os torcedores ao anunciar o retorno do craque ao clube; confira

Ele voltou! Após Neymar Jr. anunciar a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal, o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, confirmou o retorno do craque ao clube nesta terça-feira, 28. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Teixeira emocionou os torcedores com um discurso caloroso de boas-vindas.

"Lembro, como se fosse hoje, quando nosso eterno capitão Zito, juntamente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome. Um nome tão diferente quanto seu talento. E que talento. Que prazer foi ver esse menino crescendo e se tornando o gênio que conquistou a nação santista, o Brasil e o mundo", iniciou Marcelo Teixeira.

Na sequência, o presidente do Santos relembrou uma fala marcante do jogador ao sair do clube, em 2013. "Você, Neymar, se despediu da Vila para realizar seus sonhos. Mas deixou uma promessa que nós nunca esquecemos: 'Eu vou, mas eu volto'. Lembra? Tenho certeza que esta frase também te acompanhou durante todo esse tempo".

"Chegou o momento, Neymar. Chegou a hora de você voltar para o seu povo. Para sua casa, para nosso clube do coração. Seja bem-vindo, menino Ney! Menino da Vila! Vem ser feliz de novo com o manto sagrado. A nação santista te espera de braços abertos", declarou Teixeira, que na legenda, completou o discurso: "Parece que foi ontem, o tempo passa muito rápido. Chegou o momento de construir a nossa nova história. Retorne à sua casa, estamos de braços abertos!".

Segundo informações do Globo Esporte, Neymar deve assinar um contrato de cinco meses com o Santos, marcando seu retorno ao futebol brasileiro. O craque deve desembarcar no Brasil nesta quarta-feira, 29, e, na quinta-feira, 30, o clube planeja realizar um grande evento no Pacaembu, em São Paulo, com possibilidade de estender as comemorações para a Vila Belmiro, em Santos. A festa também continuará no clássico contra o São Paulo, marcado para sábado, 01, às 20h30, onde Neymar estará presente.

Com um vínculo curto com o Peixe, Neymar terá flexibilidade para decidir seu futuro, que pode incluir a permanência no Santos até a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o clube reconhece o desejo do atacante de retornar ao futebol europeu na próxima janela de transferências no meio do ano, quando seu contrato deve chegar ao fim.

Durante sua primeira passagem pelo Santos, o atleta brilhou em 225 jogos, marcando 136 gols. Ele conquistou títulos importantes, como a Libertadores (2011), a Recopa Sul-Americana (2012), a Copa do Brasil (2010) e o tricampeonato Paulista (2010, 2011 e 2012).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARCELO TEIXEIRA (@marcelopteixeira)

Mudanças!

Após anunciar que encerrou seu contrato com o Al-Hilal, clube onde jogava desde 2023, o jogador de futebol Neymar Jr está se despedindo da Arábia Saudita. Nesta terça-feira, 28, o atleta compartilhou que já iniciou os preparativos para deixar o país.

Nos stories de seu Instagram, o jogador mostrou um corredor lotado de malas. Na legenda da imagem, ele escreveu: "Muito ruim arrumar mala. Que desespero". Veja o print!

