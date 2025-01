De mudança, Neymar chama atenção com quantidade de malas: 'Que desespero'

Após anunciar que encerrou seu contrato com o Al-Hilal, clube onde jogava desde 2023, o jogador Neymar Jr está se despedindo da Arábia Saudita

Após anunciar que encerrou seu contrato com o Al-Hilal, clube onde jogava desde 2023, o jogador de futebol Neymar Jr está se despedindo da Arábia Saudita. Nesta terça-feira, 28, o atleta compartilhou que já iniciou os preparativos para deixar o país.

Nos stories de seu Instagram, o jogador mostrou um corredor lotado de malas. Na legenda da imagem, ele escreveu: "Muito ruim arrumar mala. Que desespero". Veja o print:

Storie de Neymar (Reprodução/Globo)

Neymar Jr se despede do Al-Hilal em carta aberta

Ainda na manhã desta terça-feira, Neymar publicou em seu Instagram oficial um texto agradecendo a oportunidade de ter atuado no Al-Hilal durante esses quase dois anos. "A todos no Al Hilal, aos fãs, obrigado! Dei tudo de mim para jogar e gostaria que tivéssemos aproveitado melhores momentos em campo juntos. Para a Arábia Saudita, obrigado por dar a mim e a minha família um novo lar e novas experiências. Agora conheço os verdadeiros sauditas e tenho amigos para a vida toda", iniciou ele na legenda.

"Sempre senti o teu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada pela frente como clube e país rumo a 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo e eu sempre vou te apoiar!", completou Neymar Jr, desejando prosperidade ao clube da Arábia Saudita.

Já a namorada dele, a influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi, compartilhou um álbum de fotos em seu perfil no Instagram para agradecer a temporada que passou no país. Em sua publicação de despedida, Biancardi compartilhou momentos que viveu no país. "Obrigada Arábia Saudita pelos momentos incríveis que vivemos aqui! Muito obrigada pelo respeito e carinho com a nossa família. Foram meses maravilhosos que ficarão para sempre em nossos corações!", escreveu ela na legenda.

