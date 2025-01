Neymar Jr se despede do Al-Hilal em carta aberta após rescindir contrato

Após o Al-Hilal anunciar a saída de Neymar Jr, o jogador de futebol brasileiro se despediu oficialmente do clube: 'Dei tudo de mim'

O jogador de futebol Neymar Jr usou as redes sociais para compartilhar uma carta aberta em despedida ao Al-Hilal, clube onde jogava desde 2023. Na última segunda-feira, 27, o time anunciou oficialmente a saída do atleta brasileiro, afirmando que a decisão foi tomada em comum acordo.

Agora, na manhã desta terça-feira, 28, Neymar publicou em seu Instagram oficial um texto agradecendo a oportunidade de ter atuado no Al-Hilal durante esses quase dois anos. Esta é a primeira declaração pública do craque após a rescisão do contrato.

"A todos no Al Hilal, aos fãs, obrigado! Dei tudo de mim para jogar e gostaria que tivéssemos aproveitado melhores momentos em campo juntos. Para a Arábia Saudita, obrigado por dar a mim e a minha família um novo lar e novas experiências. Agora conheço os verdadeiros sauditas e tenho amigos para a vida toda", iniciou ele na legenda.

"Sempre senti o teu amor e paixão pelo jogo. Estarei acompanhando sua jornada pela frente como clube e país rumo a 2034. Seu futuro será incrível, coisas especiais estão acontecendo e eu sempre vou te apoiar!", completou Neymar Jr, desejando prosperidade ao clube da Arábia Saudita.

Vale lembrar que, segundo rumores, o jogador de futebol deve retornar ao Santos após 12 anos de sua saída. Até o momento, a contratação de Neymar no time brasileiro ainda não foi confirmada oficialmente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi fala sobre relação com o filho mais velho de Neymar

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi separou um tempo no domingo, 26, para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos. Por meio de seus stories no Instagram, a namorada de Neymar Jr selecionou algumas dúvidas enviadas por internautas para responder.

Ao longo do bate-papo, Bruna foi questionada sobre a relação de proximidade que possui com o enteado, Davi Lucca. Filho de Neymar com Carol Dantas, o menino de 13 anos é o primogênito do jogador de futebol; confira detalhes!

Leia também: Bruna Biancardi conta que já escolheu o nome de sua segunda filha com Neymar Jr