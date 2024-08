Pódio com Rebeca Andrade passa por revisão após polêmica com ginasta; entenda

Rebeca Andrade pode perder a medalha? Pódio será revisado após confusão com ginasta romena nas Olimpíadas; entenda o caso.

Na semana passada, Rebeca Andrade conquistou a tão sonhada medalha de ouro na ginástica artística nas Olimpíadas de 2024, em Paris. No entanto, o pódio que celebrou a vitória da atleta está passando por uma revisão devido a uma polêmica envolvendo a ginasta romena Sabrina Maneca-Voinea e a norte-americana Jordan Chiles.

Sabrina Maneca-Voinea ficou em quinto lugar após receber a nota 13,700 . Contudo, o Comitê Olímpico de Esportes Romeno contestou a pontuação, que foi reduzida devido a uma suposta infração por pisar fora de uma marcação. Acontece que novos vídeos nas redes sociais, que mostram o pé da ginasta em detalhes, questionam essa decisão.

“No que diz respeito aos valores olímpicos, o Comité Olímpico e Desportivo Romeno remete este endereço, pelo qual solicita respeitosamente que ordene a reanálise pelos factores de decisão do caso da atleta romena Sabrina Maneca Voinea relativamente à pontuação atribuída a execução do exercício na final de solo”, disseram em comunicado.

Em resposta, a Federação Internacional de Ginástica aceitou revisar a nota de Sabrina após a contestação do comitê romeno. Com a solicitação aceita, a pontuação da romena poderá ser ajustada, permitindo que ela ocupe o lugar da norte-americana Jordan Chiles, que também recorreu à revisão para garantir o terceiro lugar no pódio.

Para quem não acompanhou, a atleta romena Ana Bărbosu estava celebrando sua primeira medalha após o término das apresentações de suas concorrentes, prestes a receber o terceiro lugar com uma pontuação igual a de Sabrina, 13,700 . No entanto, Jordan Chiles, que ficou em quarto lugar, não concordou com sua nota e solicitou uma revisão.

Após a reavaliação técnica dos juízes, a pontuação de Jordan foi ajustada para 13,766 . Com essa alteração, os seis décimos a mais foram suficientes para garantir o terceiro lugar e a medalha de bronze, tirando Ana Bărbosu do pódio. Inclusive, a romena caiu no choro e não escondeu a decepção após a revisão das notas.

Rebeca Andrade pode ser afetada pela revisão?

Enquanto as autoridades revisam a pontuação que pode alterar o terceiro lugar do pódio, a brasileira Rebeca Andrade e a norte-americana Simone Biles permanecem tranquilas. As duas ginastas não foram envolvidas na solicitação de revisão e, portanto, manterão suas medalhas e posições em primeiro e segundo lugar respectivamente.

Vale lembrar também que nos últimos dias, uma dúvida tem circulado entre os internautas nas redes sociais: será que atletas brasileiros como Rebeca Andrade precisam pagar imposto sobre medalhas? Diante das especulações, a Receita Federal esclareceu as questões sobre a tributação das premiações recebidas pelos campeões nas Olimpíadas de 2024.