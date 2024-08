Atletas brasileiros precisam pagar imposto sobre medalhas? Receita Federal esclarece

Quanto Rebeca Andrade vai pagar de imposto? Receita Federal esclarece taxa sobre medalhas e premiação de atletas brasileiros nas Olimpíadas

Nos últimos dias, uma dúvida tem circulado entre os internautas nas redes sociais: será que atletas brasileiros como Rebeca Andrade precisam pagar imposto sobre medalhas? Diante das especulações, a Receita Federal esclareceu as questões sobre a tributação das premiações recebidas pelos campeões nas Olimpíadas de 2024.

Em um comunicado, a Receita Federal esclareceu que as medalhas olímpicas são isentas de impostos federais. Portanto, quando medalhistas como Beatriz Souza, Rayssa Leal e Gabriel Medina retornarem ao país, não precisarão pagar uma taxa para desembarcar com suas medalhas de ouro, prata ou bronze, como se fossem uma 'comprinha' internacional.

"Os campeões brasileiros podem ficar tranquilos. Todos serão recebidos com admiração e aplausos", o órgão informou e reforçou sobre a legislação: “As medalhas olímpicas, bem como troféus e quaisquer outros objetos comemorativos recebidos em evento esportivo oficial realizado no exterior, estão isentas de impostos federais”, disseram.

No entanto, os atletas brasileiros ainda precisarão desembolsar um valor para cobrir a tributação sobre suas premiações em dinheiro. Embora o valor seja concedido pela delegação nacional, a legislação nacional ainda exige o pagamento de impostos sobre esses valores, segundo advogados tributários consultados pelo Estadão.

Portanto, todos os atletas medalhistas brasileiros terão seus prêmios em dinheiro sujeitos a uma tributação que varia entre 7,5% e 27,5%. Por exemplo, Rebeca Andrade, que conquistou o primeiro lugar e levou o ouro na última competição de ginástica artística, terá que descontar R$ 96.250 do prêmio de R$ 350 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Conf. Brasileira de Ginástica (@cbginastica)

Além disso, como Rebeca ganhou quatro medalhas na competição, estima-se que cerca de R$ 227.150 serão destinados aos cofres públicos em forma de impostos. Ainda conforme informações apuradas por advogados do Estadão, a ginasta deve receber aproximadamente R$ 598.850 após as deduções, do valor total de R$ 826 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Time Brasil (@timebrasil)

Qual é a profissão de Rebeca Andrade para além do meio esportivo?

